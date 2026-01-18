António José Seguro é o candidato mais votado com 30,87%, com 3206 freguesias apuradas

O segundo candidato mais votado é André Ventura, com 23,79%, e o terceiro é João Cotrim de Figueiredo, com 15,75%, segundo os dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna - Administração Eleitoral.

É o seguinte o quadro completo dos resultados globais às 21:59 horas, de acordo com os resultados provisórios divulgados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna -- Administração Eleitoral:

Fontes: Agência Lusa, SGMAI-AE - Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna - Administração Eleitoral