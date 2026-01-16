Política
António José Seguro "muito apoiado" nas Caldas da Rainha
Para terminar a campanha, António José Seguro protagonizou uma arruada nas Caldas da Rainha, cidade onde lançou a candidatura.
"É a terra onde vivo (...) e sinto-me muito apoiado".
Seguro disse ainda que, nos últimos dias, tem sido alvo de ataque por parte dos outros candidatos, mas prefere não responder.
"Não respondo. Estou centrado em encontrar soluções para resolver os problemas dos portugueses. Eles podem atacar mas eu não respondo".
Lembrando que os problemas dos portugueses é que precisam de soluções, o candidato disse que veio "para elevar o nível político do debate em Portugal".