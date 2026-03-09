Seguro cumpre tradição e condecora Marcelo com o grande-colar da Ordem da Liberdade

Seguro cumpre tradição e condecora Marcelo com o grande-colar da Ordem da Liberdade

Seguro é o 21º Presidente da República de Portugal, vitória conseguida com um recorde de votos nas eleições. Esta segunda-feira, toma posse oficialmente, sucedendo a Marcelo Rebelo de Sousa ao fim de dez anos de mandato.

Condecoração de Marcelo Rebelo de Sousa

Marcelo Rebelo de Sousa vai ser condecorado

Horas depois de tomar posse na Presidência da República, António José Seguro cumpre a tradição de condecorar o seu antecessor, Marcelo Rebelo de Sousa, com o grande-colar da Ordem da Liberdade, no Palácio Nacional da Ajuda.
Seguro recebeu jovens em Belém e depois seguiu para o ISCSP

O Presidente da República, António José Seguro, recebeu várias dezenas de pessoas nos jardins do Palácio de Belém, algumas horas depois de ter tomado posse, mas manteve-se sempre a vários metros de distância da comunicação social.

Os jardins do Palácio de Belém abriram à população cerca das 15:30, depois de os chefes de Estado estrangeiros e restantes convidados nacionais que almoçaram com o novo Presidente da República terem deixado o Palácio de Belém.

Um dos últimos a sair foi o anterior inquilino do palácio Marcelo Rebelo de Sousa, que se despediu de António José Seguro no pátio principal com um longo abraço antes de entrar no carro, depois de ter chegado a Belém a pé.

Os primeiros a entrar no Palácio de Belém foram jovens de escolas de Penamacor, a terra natal do chefe de Estado.

António José Seguro e a mulher receberam-nos no Pátio dos Bichos, ao cimo da rampa de acesso ao edifício, e estiveram alguns minutos a conversar com eles, longe dos microfones e das câmaras da comunicação social.

Logo a seguir, os dois recolheram ao Palácio de Belém durante mais de meia hora, enquanto outros cidadãos iam entrando nos jardins e bandas dos três ramos das Forças Armadas tocavam algumas músicas.

Pelas 16:20, o casal voltou a aparecer no exterior e dirigiu-se às várias dezenas de cidadãos presentes, para os cumprimentar e aceder a alguns pedidos de fotografias. Foram recebidos com palmas.

O momento voltou a ser testemunhado e gravado à distância pelos jornalistas, que ficaram a metros de distância, atrás de baias.

Cerca de 20 minutos depois, o Presidente da República entrou no carro e deixou o palácio, para se deslocar ao Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa (ISCSP), onde terá um encontro com jovens.

Seguro deixou Belém cerca de 10 minutos depois da hora a que estava previsto começar esse encontro.
Montenegro saúda Seguro e espera cooperação institucional e política leal

O primeiro-ministro desejou hoje ao novo Presidente da República "o maior sucesso" no seu mandato e manifestou-se certo de que haverá cooperação institucional e política leal, contribuindo para uma conjuntura de estabilidade, prosperidade e justiça social.

 Esta posição foi transmitida por Luís Montenegro numa mensagem que publicou na sua conta oficial na rede social X (antigo Twitter), acompanhada de uma fotografia em que aparece a saudar António José Seguro no Salão Nobre da Assembleia da República, no início da cerimónia de apresentação de cumprimentos ao novo chefe de Estado

"Desejo ao Presidente António José Seguro o maior sucesso no mandato que hoje iniciou. Estou certo que vamos cumprir uma cooperação institucional e política leal e produtiva, garantindo estabilidade, prosperidade e justiça social", escreveu o primeiro-ministro.

Na sua mensagem, Luís Montenegro salienta ainda um princípio: "Sempre com Portugal e com os portugueses acima de tudo".

Hoje, no seu discurso de posse, o novo chefe de Estado agradeceu ao seu antecessor a dedicação a Portugal e prometeu ser o "Presidente de Portugal inteiro", expressando respeito pela pluralidade do parlamento e assegurando-lhe cooperação institucional.

Considerou, também, que Portugal não está imune às ameaças aos pilares do sistema democrático, que estabeleceu como "linhas vermelhas", assumindo a tarefa de "cuidar da democracia".

Na mesma intervenção, António José Seguro afirmou ainda que tudo fará para travar o "frenesim eleitoral" e pediu aos partidos com representação parlamentar "um compromisso político claro" pela estabilidade.

 

C/ Lusa 

Rei de Espanha sai do Palácio de Belém

O almoço de Seguro com os chefes de Estado estrangeiros terminou.
Jardins do palácio abertos à população

A abertura às 15h00 visa trazer a população para a tomada de posse.
Página da Presidência da República atualizada. Seguro mantém redes sociais

As informações do novo chefe de Estado, António José Seguro, já se refletem na página oficial da Presidência da República.

O persidente atualizou também as redes sociais, onde passa a apresentar-se como "Presidente da República Portuguesa".

A informação na página da Internet da Presidência da República foi atualizada poucas horas depois, da tomada de posse de Seguro, esta manhã, com a publicação de uma nota sobre a sessão, do primeiro discurso do novo chefe de Estado e de uma nota biográfica.

António José Seguro é nesta apresentado como "cidadão honorário" da vila de Penamacor, onde "cedo aprendeu o valor da proximidade, do trabalho e da solidariedade", destacando os pais como "exemplos de dedicação e integridade" que moldaram o seu sentido de responsabilidade e serviço público".

Ao longo de vários parágrafos, a publicação começa por sublinhar o percurso académico do agora Presidente da República, primeiro enquanto estudante e, posteriormente, enquanto professor universitário nas áreas de Ciência Política e Relações Internacionais, funções que desempenhou até à sua eleição com "paixão em lecionar e dialogar com os alunos".

A valorização do diálogo é referida também na descrição do seu percurso político, em que a liderança do PS é mencionada sem particular destaque, a par de outros cargos que exerceu no partido.

Descrito como "defensor do diálogo democrático" enquanto deputado na Assembleia da República, a nota refere que "para António José Seguro a política só faz sentido quando melhora concretamente a vida das pessoas, protege os mais vulneráveis e combate as injustiças".

A trajetória académica, política e, mais tarde, empresarial é ainda caracterizada como "marcada por uma forte ligação às origens e às pessoas, pela valorização do interior do país e por uma visão de desenvolvimento que articula crescimento económico, justiça social e sustentabilidade ambiental".

"Ao assumir a Presidência da República, António José Seguro leva consigo uma vida dedicada ao serviço público, alicerçada em valores éticos sólidos, numa visão humanista da política e num compromisso inabalável com a liberdade, a democracia e a dignidade de cada cidadão", acrescenta.

Além da página oficial da Presidência da República, António José Seguro mantém a presença nas redes sociais, nas mesmas contas que utilizou durante a campanha eleitoral e onde se apresenta agora como "Presidente da República Portuguesa".

No Instagram, Tiktok e Facebook, o chefe de Estado publicou fotografias da sessão solene de tomada de posse, que decorreu na Assembleia da República, com um excerto do seu discurso em que defende a urgência em recuperar "o sentido de comunidade" e restaurar o "chão comum" que "permite viver em harmonia uns com os outros".

António José Seguro, antigo secretário-geral do PS, foi eleito Presidente da República na segunda volta das eleições presidenciais, em 08 de fevereiro, com mais de 3,5 milhões de votos, um número recorde, 66,84% dos votos expressos, contra André Ventura, presidente do Chega.
Cláudia Ribeiro, nova secretária do Conselho de Estado, assume transitoriamente a chefia da Casa Civil

A jurista Cláudia Ribeiro é a nova secretária do Conselho de Estado e vai assumir transitoriamente a chefia da Casa Civil do novo Presidente da República, António José Seguro, anunciou hoje a assessoria do chefe de Estado.

VER MAIS

Segundo uma nota biográfica divulgada pela assessoria de comunicação do Presidente da República, Cláudia Ribeiro foi desde 09 de março de 2021 consultora para os Assuntos Políticos do anterior Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Licenciada em Direito, com a parte curricular do mestrado em Gestão e Políticas Públicas, foi assessora parlamentar, diretora do Centro de Formação Parlamentar e Interparlamentar, chefe da Divisão de Apoio às Comissões e diretora de serviços de apoio parlamentar.

Entre 19 de fevereiro de 2019 e 08 de março de 2021, exerceu funções como diretora da Unidade de Publicações Oficiais na Imprensa Nacional -- Casa da Moeda e foi consultora principal do Centro de Competências Jurídicas do Estado.

Cláudia Ribeiro tem também "pós-graduações em Corporate Governance, Compliance e Supervisão Pública (2022), em Direito da Defesa Nacional (2024) e realizou um Curso Intensivo em Direito e Prática da Inteligência Artificial (concluído em janeiro de 2026)", lê-se na mesma nota.

António José Seguro tomou hoje posse como Presidente da República.

A reação dos partidos
Partidos com dúvidas se será possível garantir a estabilidade política

Os partidos reagiram ao primeiro discurso do Presidente da República, mas têm dúvidas se será possível garantir a estabilidade política.

Seguro promete estancar o "frenesim eleitoral"

No discurso da tomada de posse, António José Seguro prometeu estancar o frenesim eleitoral. Acredita que as legislatura são para cumprir. Mas também disse que a estabilidade é importante mas não é tudo.

Marcelo Rebelo de Sousa despede-se da presidência, da mesma forma que começou

Terminou como começou. Foi a pé até à Assembleia da República. Entrou em lojas e num supermercado, tirou fotografias e deixou agradecimentos.

600 convidados e seis chefes de Estado na tomada de posse de Seguro

O momento reuniu em Lisboa a maioria dos países de língua oficial portuguesa a quem Seguro propõe uma diplomacia lusófona.

Ao Rei de Espanha prometeu seguir o caminho da cooperação e da amizade.
António José Seguro chega ao Palácio de Belém

Em Belém, António José Seguro irá oferecer um almoço, às 14h00, aos chefes de Estado estrangeiros e outras altas entidades, com participação de Marcelo Rebelo de Sousa. Às 15h00, os jardins do palácio serão abertos à população.
António José Seguro deposita coroa de flores junto ao túmulo de Camões

É um dos momentos protocolares próprios da tomada de posse.

António José Seguro está acompanhado da mulher, Margarida Maldonado.
Novo presidente abandona Parlamento

Dirige-se à saída acompanhado do presidente da Assembleia da República.

António José Seguro recebe ainda honras militares antes de se dirigir ao Mosteiro dos Jerónimo.

André Ventura promete trabalhar com Seguro para garantir "estabilidade mínima"

O líder do Chega, que foi igualmente candidato à presidência, tendo sido derrotado na segunda volta, desejando-lhe "um mandato positivo".

Se assim for, "será um mandato positivo para Portugal", acrescenta.

Ventura revela que prometeu a Seguro "trabalharmos em conjunto ao longo das próximas semanas e dos próximos meses para assegurar a estabilidade mínima possível" e "dentro da razoabilidade e do equilíbrio político", lembrando que lidera a oposição.




Paulo Raimundo espera que Seguro cumpra a Constituição

Para o secretário-geral do PCP “é isso que se espera que cumpra”. Paulo Raimundo enumera, de seguida, várias áreas para as quais gostava que António José Seguro apresentasse soluções.

“A resposta para os prolemas que o país tem está na Constituição da República, em cada um dos seus artigos” e “estamos na expetativa que cumpra e faça cumprir com todo o que isso implica”, acrescentou Paulo Raimundo.

PAN destaca promessa de um "novo ciclo de estabilidade"

Inès Sousa Real destaca "novo cliclo de estabilidade" anunciado por Seguro, "focado nos temas da atualidade como é o caso da crise climática" e a "violência contra as mulheres".
José Luís Carneiro alinhado com a mensagem de António José Seguro

O secretário-geral do PS deseja as “maiores felicidades” a António José Seguro e espera que os “objetivos na Presidência da República possam cumprir as políticas que nós próprios defendemos para o país.

José Luís Carneiro recorda ainda que apresentou ao Governo várias propostas em determinadas áreas e que ainda aguarda resposta, e elogia “as mensagens do Presidente da República que terá total apoio da parte do PS”. 
José Manuel Pureza aplaude defesa da Constituição

"O presidente jurou defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição", lembra o cooerdenador nacional do Bloco de Esquerda, prometendo que "cá estaremos para que isso seja verdade".


CDS-PP considera que foi um "bom discurso"

Paulo Núncio, líder da bancada parlamentar do CDS-PP, considera que “foi um primeiro bom discurso” do Presidente da República.

Paúlo Núncio frisa que se tratou de “uma análise realista à situação internacional e aos perigos que daí advêm”.
Hugo Soares destaca "visão global" de Seguro

O líder da bancada parlamentar do Partido Social Democrata, aponta a "visão global" novo presidente, destacando o seu "olhar atento aos territórios mais desertificados".

"É uma visão com a qual estamos muito alinhados", afirma.

"O governo tem repetidamente dito que esta legislatura é para levar até ao fim", recordou, sublinhando que "a estabilidade política é fundamental" para as transformações que o país "precisa" as quais, precisam de tempo.


Rui Tavares afirma que transição de poderes é "momento alto em qualquer democracia"

O porta-voz do Livre recorda que “Portugal é uma democracia madura” e realça o abraço dado entre António José Seguro e Marcelo Rebelo de Sousa. Rui Tavares deixa ainda um agradecimento ao ex-presidente da República pelos “serviços prestados à República”.

O porta-voz do Livre deixa ainda uma felicitação ao novo Presidente da República e desejos de “boa sorte”. “Pois a sua sorte será a do país”. #
Mariana Leitão é a primeira líder partidária a reagir à tomada de posse

A líder da Iniciativa liberal, quer "que o presidente da República seja consequente com as próprias palavras, que queria ser um president ede soluções e não de bloqueios".

"O país está há demasiado tempo à espera que sejam feitas reformas" referindo que a Iniciativa Liberal tem as mesmas preocupações enunciadas pelo novo presidente". 
Marcelo Rebelo de Sousa abandona a Assembleia

O ex-presidente será condecorado por Seguro pelas 18:00 no Palácio da Ajuda.
Decorre a sessão de cumprimentos antes de Seguro se dirigir aos Jerónimos

No Mosteiro dos Jerónimos, pelas 13:00, o novo presidente irá depositar uma coroa de flores no túmulo de Camões.

A sua chegada ao Palácio de Belém está prevista para as 13:25, acompanhado pela família.

Em Belém, António José Seguro irá oferecer um almoço, às 14:00, aos chefes de Estado estrangeiros e outras altas entidades, com participação de Marcelo Rebelo de Sousa.

Às 15:00, os jardins do palácio serão abertos à população.
Depois do discurso de Seguro, ouve-se de novo o hino nacional

Termina assim a cerimónia de juramento do novo presidente.

António José Seguro despede-se do seu antecessor e dirige-se para o Salão Nobre, onde tem lugar a habitual apresentação de cumprimentos.

"Esperança não é ingenuidade. É acreditar que temos capacidade coletiva para resolver os nossos problemas. Avancemos juntos"

António José Seguro termina o discurso com uma nota de esperança na capacidade coletiva.

Veja aqui, na íntegra, o discurso do novo Presidente da República.

Portugal continua a apresentar desequilíbrios regionais, alerta. "Sei que há sofrimento e desalento", "sei que há portugueses indignados", mas diz que "tempo novo começa agora"

O novo Presidente lembra o que aconteceu nas cheias e nos incêndios. "Muitos deixaram de acreditar. Trago-vos uma mensagem de esperança. Acreditem em Portugal" e lembra que se ultrapassaram no passado momentos difíceis quando as pessoas se uniram".

"Precisamos de diálogo em vez de trincheiras" e o interesse comum acima das divergências, adverte."Tempo novo começa agora", diz Seguro, lembrando que o país precisa de se organizar melhor. 
"Vontade nacional é essencial", diz Seguro e assegura que "tratará todos os partidos por igual"

António José Seguro afirma que vai fazer tudo para concretizar o seu desígnio. 

Diz que tratará todos por igual, mas reconhece que decisões não agradarão a todos. "Econcontrarei apoio na minha consciência", diz.
Seguro traça linhas vermelhas para a defesa da democracia. "Portugal não está imune"

O novo Presidente diz que a História mostra que "muito depressa se destrói o que foi construído em séculos" e diz que "Portugal não está imune a isso".

Traça linhas vermelhas e defende a cooperação internacional e resolução pacífica dos conflitos e defende a construção europeia.


Seguro vai chamar partidos para chegar a acordo interpartidário na Saúde, Habitação, entre outros

António José Seguro diz que quer melhorar a vida dos portugues e garantir um acesso de todos à saúde, a tempo e horas. Diz que em breve vai chamar os partidos para chegarem a um acordo interpartidário para a saúde, de longo prazo. 

Acrescenta que esse acordo deve acontecer noutras áreas, como a Habitação, rejuvenescimento da população ou igualdade salarial entre homens e mulheres, entre outras.
"Legislaturas são para cumprir" e o fim do "frenesim eleitoral"

O novo Presidente coloca ênfase na estabilidade política. O Orçamento de Estado não é momento para queda do governo, diz. Mas lembra que "estabilidade não é um fim em si mesmo, não é estagnação".

António José Seguro considerou que, terminado "um ciclo eleitoral de três eleições e quatro idas às urnas em apenas novo meses", Portugal tem "uma oportunidade de ouro" para encontrar "soluções duradouras" num "novo ciclo de três anos sem eleições nacionais".

O novo chefe de Estado defendeu que os desafios que o país enfrenta desaconselham "um calendário eleitoral de egoísta conveniência", acrescentando: "A experiência do passado recente, de ciclos eleitorais de dois anos, não é desejável. Tudo farei para estancar esse frenesim eleitoral".
Seguro lembra presidentes anteriores e o seu "legado" para a democracia

Dirigindo-se aos seus antecessores, Aníbal Cavaco Silva e ao ausente Ramalho Eanes, Seguro recorda ainda Sampaio e Mário Soares.

"Permanece o reconhecimento pelos serviços que prestaram a Portugal", afirma, reconhecendo que "o legado que nos deixam é um dos maiores ativos da nossa democracia".

O novo presidente dirige-se depois ao rei de Espanha e aos chefes de Estado da CPLP presente, com palavras de reconhecimento pela sua presença e pelo sinal de cooperaça~ão e proximidade que ela significa.
António José Seguro vai condecorar o seu antecessor

"Decidi condecorá-lo com o grau mais alto da Ordem da Liberdade", o grande colar, a atribuir ainda esta segunda-feira, cercadas 18h00 no Palácio da Ajuda.

Segue-se uma salva de palmas.
Seguro destaca "dedicação" do antecessor

Dirigindo-se a Marcelo Rebelo de Sousa, o novo presidente deixa uma "palavra de gratidão pela sua dedicação a Portugal e a defesa do interesse nacional" e manifestou-lhe "o afeto de um país que sentiu sempre a sua presença", considerando que, "qualquer que seja o balanço" que cada um faz dos seus mandatos, "ninguém pode negar o seu amor a Portugal".
O novo presidente diz ser uma honra "servir Portugal inteiro"

Cumprimenta o presidente da Assembleia da República e os deputados, o novo presidente.

"À cortesia devida, sobreponho o meu respeito democrático pela expressão popular do povo português, aqui representada na sua pluralidade", afirma, afiançando "a minha cooperaçõs institucional no respeito pela Constituição da República sobre a qual acabei de fazer meu juramento solene".

"Assumo hoje e perante o povo português, a honra de servir Portugal como seu presidente da República", afirma Seguro, agradecendo a confiança nele depositada "para servir Portugal inteiro".





Na sua segunda nota, Aguiar Branco fala de Seguro

Aguiar Branco nega que a democracia esteja "em crise", lembrando a maioria e as circunstâncias que elegeram António José Seguro.

"Ouvimos dizer que a democracia está em crise e, no entanto, cinco milhões 519 mil 808 cidadãos saíram de casa para votar. Uma das maiores participações de sempre. É extraordinário", considerou, "num dia em que o país estava a ser atingido por "temporais sem precedentes e que as sondagens não abriam espaço a grandes surpresas sobre o resultado"..

Algo que lhe permite concluir que "os portugueses acreditam no nosso regime democrático construído ao longo dos últimos 50 ano", "Os cidadãos confiam nesta República que a nossa Constituição protege".

O presidente da Assembleia nega que o país esteja fragmentado, preferindo destacar os consensos políticos, começando pela própria campanha de Seguro.

"Ouvimos dizer que o parlamento está fragmentado e bloqueado e, no entanto, 269 diplomas foram aprovados na generalidade, neste plenário, desde junho do ano passado, com temas diferentes, que vão da mobilidade às finanças públicas - temas diferentes, com diferentes geometrias de aprovação", apontou.

"Quando alguns insistem em subestimar as opções eleitorais dos nossos cidadãos, o que os números e os factos nos dizem é que nunca tanto os portugueses interesados no que fazemos", conclui.

O presidente da Assembleia da República assumiu que a ordem internacional apresenta "novas exigências, conflitos, instabilidade e incerteza", e advogou que a atual configuração parlamentar, "na sua diversidade, não é a causa, mas a consequência das diferenças que existem na sociedade".

"Mas a democracia funciona, a cidadania funciona, o parlamento funciona", defendeu, antes de identificar um ponto em comum em relação ao desejo dos portugueses.

"Elegeram-nos para não deixarmos tudo na mesma", considerou, antes de fazer uma alusão à elevada experiência parlamentar do novo chefe de Estado, António José Seguro, antigo deputado do PS em várias legislaturas.

"Ouvimos as suas intervenções públicas durante a campanha, ouvimos os seus apelos para consensos em áreas estratégicas. No dia em que toma posse deixa definitivamente de representar este ou aquele eleitor, esta ou aquela linha de pensamento. Passa a representar-nos a todos. Sei que o fará com a dignidade e elevação que a função exige", acrescentou.

No final da sua intervenção, deixou uma mensagem ao novo chefe de Estado: Conte, senhor Presidente da República, com a lealdade institucional do parlamento, porque o país conta com as suas instituições".

"E como tantas vezes na nossa História, saberemos todos estar à altura dessa responsabilidade", concluiu.

António José Seguro, antigo secretário-geral do PS, foi eleito Presidente da República na segunda volta das eleições presidenciais, em 08 de fevereiro, com mais de 3,5 milhões de votos, um número recorde, 66,84% dos votos expressos, contra André Ventura, presidente do Chega.
Longo aplauso na Assembleia da República para o ex-presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa

No meio do discurso de Aguiar Branco, em que fez o elogio ao Presidente cessante, a Assembleia da República prestou homenagem a Marcelo, com um longo aplauso.
Aguiar Branco despede-se de Marcelo Rebelo de Sousa

Na primeira de duas notas do seu discurso, o presidente da Assembleia da República começa por lembrar que "provavelmente é verdade" que todos os portugueses tenham uma fotografia com o agora ex-presidente.

Não "uma caricatura" mas "o reflexo, uma consequência perfeita do tipo de relação que o presidente Marcelo soube criar com cada um dos 10 milhões de portugueses".

"Um presidente mais amado pelo país real do que pelo país político", prossegue.

"Passaram-se os anos, mudaram-se os governos e as circunstâncias e Marcelo Rebelo de Sousa foi sempre marcelo Rebelo de Souasa", resume Aguiar Branco, lembrando o "afeto genuíno" do ex-presidente.

"Um afeto que lhe permitiu perceber como poucos, o país", afirma. E "poucos dedicaram tanto da sua vida à causa pública".

"O presidente Marcelo Rebelo de Sousa foi o presidente que os presidente precisram do primeiro ao último momento dos seus mandatos", reflete, pedindo uma salva de palmas em agradecimento.


Aguiar Branco discursa na Assembleia da República

Após a leitura e assinatura do auto de posse, discursa o presidente da Assembleia da República, seguindo-se a primeira intervenção de António José Seguro como Presidente da República.

A primeira parte do discurso do presidente da Assembleia da República foi dedicada aos dois mandatos de Marcelo Rebelo de Sousa como chefe de Estado, entre 2016 e 2026. Depois falou de Seguro.

António José Seguro toma posse com declaração de compromisso

Nos termos da Constituição, o Presidente eleito toma posse perante o parlamento, no último dia do mandato do Presidente cessante, prestando a seguinte declaração de compromisso: "Juro por minha honra desempenhar fielmente as funções em que fico investido e defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa". Isto despois de longos minutos em que foi lida a ata da sessão.

A seguir, ouve-se uma salva de 21 tiros de artilharia naval e a Banda da Guarda Nacional Republicana, formada nos Passos Perdidos, executa o hino nacional.

Depois, num momento simbólico, Seguro troca de lugar com Marcelo.

Presentes na Sala das Sessões, 600 convidados, incluindo seis chefes de Estado.

O Rei de Espanha, Felipe VI, confirmou a meio de fevereiro que iria assistir à posse do novo chefe de Estado português.

Presentes os presidentes de Angola, João Lourenço, de Cabo Verde, José Maria Neves, de Moçambique, Daniel Chapo, de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova, e de Timor-Leste, José Ramos-Horta.
Jovens ativistas em protesto pedem a Seguro que coloque crise climática na agenda

Cerca de três dezenas de ativistas estão esta manhã concentrados no Largo do Rato, em Lisboa, em protesto para chamar a atenção do novo Presidente da República para a necessidade de colocar a crise climática na sua agenda.

A pouco mais de um quilómetro da Assembleia da República, onde hoje decorre a cerimónia de tomada de posse de José António Seguro, alunos de várias escolas secundárias e faculdades de Lisboa gritam palavras de ordem num protesto sob o lema "A nossa vida não está a venda".

"Estamos aqui hoje para colocar pressão para que o novo Presidente da República coloque na sua agenda o fim dos combustíveis fósseis até 2030, que significa garantir que também está preocupado com o nosso futuro", disse à Lusa José Borges, da Greve Climática, lamentando que o assunto não tenha sido "um tema central durante a campanha eleitoral".

Marcelo Rebelo de Sousa chega ao Parlamento e é acompanhado pelo presidente da Assembleia da República

Marcelo vai ao supermercado, seguido pelos jornalistas, antes de ir para a Assembleia da República. "Seguro vai ser um grande Presidente"

O ainda Presidente da República acaba por "partilhar" protagonismo a Seguro no momento da sua chegada ao Parlamento. Marcelo Rebelo de Sousa está a fazer tempo para se dirigir ao Parlamento, para cumprir o protocolo. Questionado pelos jornalistas, diz que Seguro "vai ser um grande Presidente, grande, grande, e deve contar com o apoio de todos os portugueses", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa à RTP.
António José Seguro chega ao Parlamento, onde vai tomar posse

Guarda de honra na despedida do Presidente Marcelo

Marcelo Rebelo de Sousa a caminho da Assembleia da República. Ouve-se o hino nacional

O até agora Presidente da República vai participar na sessão solene no Parlamento.

O futuro chefe de Estado, António José Seguro, irá chegar ao Palácio de São Bento às 09h30, acompanhado pela mulher, Margarida Maldonado Freitas, e pelos dois filhos. Quinze minutos mais tarde, pelas 09h45, chegará o ainda Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
Aguiar Branco abre a sessão no parlamento para depois a suspender

É o primeiro momento formal da tomada de posse do novo Presidente da República.
"Vou declarar aberta esta sessão. Como é do conhecimento, vai ter de ser interrompida porque eu e os restantes membros da Mesa vamos proceder à receção dos convidados, do Presidente eleito, do ainda Presidente da República em funções. Declaro suspensa e interrompida a sessão, que será reaberta às 10h00", anunciou José Pedro Aguiar-Branco.

O futuro chefe de Estado, António José Seguro, irá chegar ao Palácio de São Bento às 09h30, acompanhado pela mulher, Margarida Maldonado Freitas, e pelos dois filhos. Quinze minutos mais tarde, pelas 09h45, chegará o ainda Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
O que esperam do próximo Presidente da República?

A palavra do Presidente terá peso e consequência". Foi uma das garantias deixadas por António José Seguro durante a campanha eleitoral, prometendo dosear a intervenção pública: "Não falarei por tudo e por nada".

Antes da tomada de posse, a Antena 1 procurou pistas nos discursos de Seguro sobre como serão os próximos cinco anos em Belém. "Não serei oposição, serei exigência", chegou a apontar quanto à corrupção, com "murros na mesa" para deixar claras posições. Seguro destacou as reuniões à quinta-feira com o primeiro-ministro para concertar ideias sobre o país, ideia resumida nesta frase: "Não convidarei o primeiro-ministro para tomar chá em Belém".

A saúde e uma das principais prioridades estabelecidas pelo novo Presidente da República, através de um pacto para a saúde, e com a segurança e a defesa no horizonte do primeiro Conselho de Estado já em março.

António José Seguro sai de casa nas Caldas da Rainha a caminho de São Bento

O presidente eleito já saiu das Caldas da Rainha a caminho de São Bento para a tomada de posse.
A despedida de Marcelo. Costa recorda "criatividade e empatia" e Montenegro lembra perfil "interventivo e próximo"

Segunda-feira é o último dia de Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente. À RTP, Luis Montenegro e António Costa lembram os dez anos de Marcelo Rebelo de Sousa e avaliam o legado.

Sessão solene na Assembleia da República marcada para as 10h00

Na Assembleia da República, António José Seguro prestará juramento sobre a Constituição.

Ao longo do dia, o novo chefe de Estado passará pelo Mosteiro dos Jerónimos, pelo Palácio de Belém, cujos jardins serão abertos à população, pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), para um encontro com jovens, e pelo Palácio Nacional da Ajuda, onde irá condecorar o seu antecessor, Marcelo Rebelo de Sousa.

Segundo o cerimonial da sessão solene de tomada de posse, o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, abrirá a sessão às 09h00, suspendendo-a em seguida, para receber o Presidente da República, o Presidente da República eleito e os convidados.

António José Seguro irá chegar ao Palácio de São Bento às 09h30, acompanhado pela mulher, Margarida Maldonado Freitas, e pelos dois filhos. Quinze minutos mais tarde, pelas 09h45, chegará o ainda Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Pelas 10h00, o presidente da Assembleia da República, "segurando o original da Constituição da República Portuguesa, anuncia que o Presidente da República eleito vai prestar a declaração de compromisso".

O Presidente eleito levanta-se e presta juramento sobre a Constituição da República Portuguesa.

A seguir, ouve-se uma salva de 21 tiros de artilharia naval e a Banda da Guarda Nacional Republicana, formada nos Passos Perdidos, executa o hino nacional.

Após a leitura e assinatura do auto de posse, discursa o presidente da Assembleia da República, seguindo-se a primeira intervenção de António José Seguro como Presidente da República.

No fim da sessão, o Presidente da República despede-se do seu antecessor e dirige-se para o Salão Nobre, onde tem lugar a habitual apresentação de cumprimentos.

Depois, o novo Presidente desloca-se até ao Mosteiro dos Jerónimos, para a deposição de uma coroa de flores no túmulo de Camões, pelas 13h00. A sua chegada ao Palácio de Belém está prevista para as 13h25, acompanhado pela família.

Em Belém, António José Seguro irá oferecer um almoço, às 14h00, aos chefes de Estado estrangeiros e outras altas entidades, com participação de Marcelo Rebelo de Sousa. Às 15h00, os jardins do palácio serão abertos à população.

Às 16h30, no ISCP, o novo chefe de Estado terá um encontro com 52 jovens, número simbólico que representa os anos da democracia portuguesa, e às 18:00 cumprirá a tradição de condecorar o seu antecessor com o grande-colar da Ordem da Liberdade, no Palácio Nacional da Ajuda, onde às 18h30 oferecerá uma receção.

António José Seguro, antigo secretário-geral do PS, foi eleito Presidente da República na segunda volta das eleições presidenciais, em 8 de fevereiro, com mais de 3,5 milhões de votos, um número recorde, 66,84% dos votos expressos, contra André Ventura, presidente do Chega.

O seu programa das cerimónias de posse irá prosseguir na terça-feira, em Arganil, Guimarães e no Porto.
Tomada de posse. Seguro em programa de dois dias com destaque para interior do país

António José Seguro toma posse segunda-feira, num programa que vai durar dois dias. Entre Lisboa no primeiro e Arganil, Guimarães e Porto no segundo, o novo presidente quer destacar as prioridades do mandato.

Seguro e Montenegro. Começa um novo ciclo na relação entre Belém e São Bento

É já na segunda-feira que António José Seguro toma posse como presidente da República. E começa um novo ciclo na relação entre Belém e São Bento.

António José Seguro e Luís Montenegro têm um histórico pacífico de confronto político, desde 2002.
Estiveram juntos no Parlamento quando Seguro era secretário-geral do PS e Montenegro líder parlamentar do PSD.
As posições já assumidas por António José Seguro para o seu mandato em Belém

Com a saúde como prioridade para o primeiro ano como Presidente da República, António José Seguro, que toma posse na segunda-feira, já avisou que vetará as alterações à legislação laboral propostas pelo Governo, se ficarem na versão atual e não houver acordo na Concertação Social.

Quando apresentou a candidatura a Belém, em 15 de junho do ano passado, Seguro disse que vinha para “servir Portugal com seriedade, independência e ação” e mostrou-se “livre e sem amarras" e assegurando que regressava à vida política “para unir”.

Estas ideias foram uma constante nas várias intervenções que fez ao longo da caminhada até Belém, onde tem para o primeiro ano de mandato a prioridade já definida: a saúde e um pacto para o setor.
Saúde “a tempo e horas”: a prioridade das prioridades
A saúde foi, provavelmente, o tema em relação ao qual António José Seguro mais falou ao longo dos últimos meses.

Criticando um “Estado com pés de barro” devido às falhas na resposta aos problemas, o Presidente da República eleito quer saúde a “tempo e horas” para os portugueses e já decidiu que esta será a sua primeira causa no mandato inaugural em Belém e, nas suas palavras, a “prioridade das prioridades”.

Ao longo da campanha, com os casos nos atrasos no socorro, mostrou-se “completamente irritado e indignado” e defendeu, dia após dia, o pacto para a saúde que propôs.

A sua proposta não é para “meia dúzia de palavras”, mas para “uma solução duradoura, que tenha objetivos, metas, uma estratégia, orçamentos e que depois seja avaliada”.
Legislação laboral: os avisos de que veta como está e a necessidade de acordo na Concertação 
Ao longo dos meses, Seguro foi fazendo críticas à decisão do Governo de avançar para esta reforma da legislação laboral, lamentando que uma mudança desta natureza seja feita "apenas por caprichos ou por marcas ideológicas de momento" e apontando que na campanha para legislativas que deram a vitória à AD não tenha sido clara a “necessidade ou urgência” destas mudanças.

"Eu não encontro nenhuma razão para se fazer uma alteração à legislação laboral, que só vem trazer precisamente o contrário da paz social que é necessária", disse, tendo mesmo desafiado o Governo a retirar a proposta que “não tem sentido absolutamente nenhum”.

Seguro avisou que a proposta do executivo, tal como está, merecerá o seu veto político desde o Palácio de Belém.

Na campanha para a primeira volta, defendeu que o tema saiu do debate político para "ver se ajudava o candidato do Governo", numa referência a Marques Mendes.

Na segunda volta, garantiu que não promulgaria as alterações à legislação laboral tal como estão porque não fizeram parte das propostas eleitorais e porque “não houve acordo” na Concertação Social, sendo esta última “fundamental nas sociedades modernas para criar a tal previsibilidade e a tal estabilidade”.
Relação com o Governo: exigente mas sem ser um “primeiro-ministro sombra”
“Prometi a lealdade e cooperação institucional com o Governo. Cumprirei a minha palavra. Jamais serei um contrapoder, mas serei um Presidente exigente com as soluções e com os resultados”. A frase é de Seguro, no discurso da vitória, na noite de 08 de fevereiro.

Desde as Caldas da Rainha diretamente para São Bento o aviso ficou feito. Esse aviso tinha sido repetido, dia após dia, durante a campanha.

Seguro comprometeu-se a não ser “um primeiro-ministro sombra”, mas insistiu na tecla da exigência e, para as reuniões de quinta-feira com o primeiro-ministro o menu já está escolhido: não será “para tomar chá”, mas para trabalhar e resolver os problemas dos portugueses.

“A política ou serve para resolver os problemas das pessoas ou então não serve rigorosamente para nada”, disse diversas vezes quando defendia a política do “P grande”.
Estabilidade, dissolução do parlamento apenas como último recurso e um Presidente menos vezes na televisão

O tema da estabilidade foi uma constante nas intervenções do futuro chefe de Estado.

Em Matosinhos, no encerramento da longa campanha, Seguro insistiu na necessidade de Portugal não poder ter “mais instabilidade nem incertezas” nem ir “à aventura”.

“O Palácio de Belém não pode ser um local de confronto e conflito, tem que ser um porto seguro para que o país possa progredir, defendeu.

Ainda longe da vitória e quando as sondagens não eram animadoras, numa entrevista à agência Lusa em novembro, o candidato presidencial apoiado pelo PS enfatizou que pretende que uma dissolução do parlamento seja “o último dos últimos recursos” e não considerou que um chumbo do Orçamento do Estado implique necessariamente o uso da chamada “bomba atómica”.

“Eu não quero ser um presidente reativo nem um presidente que ameaça em público”, disse ainda, antecipando que, consigo, haverá “menos presidente nos telejornais, mas mais presidente a fazer aquilo que deve”. prometeu ainda que “não falará por tudo e por nada”.

Quanto à duração da legislatura, Seguro também respondeu durante a campanha: “não será por mim que ela será interrompida”.
Mau tempo: as perguntas que não ficarão sem resposta e a primeira Presidência aberta para verificar que os apoios chegam ao terreno
Quando a tempestade Kristin devastou algumas zonas do país, o futuro chefe de Estado surpreendeu tudo e todos ao anunciar de viva voz aos jornalistas que, na véspera, tinha ido sozinho visitar alguns dos locais mais afetados.

Voltou a fazê-lo sem levar comunicação social, fez propostas ao Governo, falou com os autarcas, doou lonas que seriam para cartazes para fazer coberturas de casas e insistiu que aquele era o tempo de responder a uma catástrofe que o tinha deixado chocado.

Para depois da emergência ficaria o apuramento das responsabilidades sobre os problemas na resposta ao mau tempo e o aviso de que “estará vigilante, fará as perguntas difíceis”.

No discurso da vitória, a promessa de que não esquecerá nem abandonará as pessoas afetadas.

Dias antes, na reta final da campanha Seguro tinha anunciado que a primeira Presidência aberta que iria promover seria precisamente na zona Centro, fortemente afetada, para verificar ‘in loco’ se os apoios prometidos pelo Governo realmente chegam realmente às empresas e às pessoas.
Um presidente de todos, que deixará os interesses à porta de Belém num mandato independente e sem amarras
Para Seguro não bastava vencer “por um” e, por isso, pediu por diversas vezes uma legitimidade eleitoral reforçada.

Contados os boletins e conseguindo bater o recorde do socialista Mário Soares ao superar a barreira dos 3,5 milhões de votos, o ex-líder do PS assegurou que será o presidente de “todos, todos, todos os portugueses”, mesmo os que não votaram nele e, logo na noite das eleições, afiançou que deixou de ver André Ventura como seu adversário.

A independência no exercício do seu mandato foi uma promessas que deixou com a sua “candidatura suprapartidária”, lembrando desde o momento em que se apresentou que vive “sem amarras” e que é livre, o que vai levar consigo para Belém.

O que prometeu António José Seguro e como entende os poderes presidenciais

Seleção de frases de António José Seguro, Presidente da República eleito, sobre a forma como entende os poderes presidenciais.

"Precisamos de uma Justiça a tempo e horas, precisamos de uma Justiça que faça justiça e precisamos também de uma justiça competente. Tivemos uma situação há dois anos, com um primeiro-ministro em funções [António Costa], que levou à demissão desse primeiro-ministro e penso que a Justiça já devia ter avançado mais em todo esse processo [Influencer] e tirar as conclusões."

22-11-2025

"Há problemas [na saúde], têm que haver soluções. As soluções não podem ser soluções pontuais, têm que ser soluções duradouras. E essas soluções passam por envolver todos aqueles que têm responsabilidades legislativas e que têm responsabilidades executivas."

24-11-2025

"Eu considero que o Presidente da República deve falar em público e das suas palavras deve haver consequências, mas muito do trabalho também é feito em privado, nas reuniões à quinta-feira com o primeiro-ministro."

24-11-2025

"O país tem o diagnóstico feito, tem soluções, tem propostas. O que é que falta? Falta liderança. E eu como Presidente da República quero ajudar a criar essa liderança, essa iniciativa e essa firmeza."

12-12-2025

"Sei da importância do interior para o nosso país. Não há territórios dispensáveis em Portugal, nem há portugueses de primeira e de segunda. A nossa economia tem a ganhar com o desenvolvimento do interior."

12-12-2025

"Eu quero ser o Presidente de todos os portugueses. (...) Um presidente leal à Constituição. Um presidente que vem para equilibrar um sistema político que está excessivamente desequilibrado para um dos campos, onde esse campo consegue fazer tudo, tomar todas as decisões, inclusivamente se quiser fazer revisões que entender da nossa Constituição da República."

21-12-2025

"O Presidente da República não governa, mas inspira."

03-01-2026

"Foi essa uma das marcas de toda a minha vida, é esse um dos meus valores e será essa uma das minhas causas em Belém, o combate à corrupção, doa a quem doer."

05-02-2026

"Convocarei sempre que necessário o Conselho de Estado, mas nunca, mas nunca dispensarei o conselho do povo português."

05-02-2026

"[A situação na saúde é] inaceitável e alguém tem que pôr cobro a isto. Enquanto Presidente da República, tratarei diretamente desse assunto com o primeiro-ministro."

08-01-2026

"O voto nesta candidatura é também um voto que garante a estabilidade social. (...) Porque, quando metade do país não se revê nos seus representantes ao mais alto nível, a contestação passa para as ruas porque não tem voz nas instituições da democracia."

09-01-2026

"É inaceitável [que em Portugal, em 2026,] morram pessoas por falta de socorro, que telefonam para as emergências e que as ambulâncias não chegam a tempo e horas."

10-01-2026

"Os trabalhadores têm todo o direito na defesa dos seus direitos e das suas reivindicações. E não podem ser sempre eles a cederem todo o campo em matéria de legislação laboral."

Reiterando a sua intenção de veto político caso o anteprojeto do Governo chegasse a Belém

10-01-2026

"O próximo Presidente da República tem que ser uma pessoa com coerência, não um cata-vento que diz o que quer em cada circunstância e que é útil aos auditórios."

10-01-2026

"Eu sou o Presidente dos novos tempos, o Presidente da mudança, o Presidente do futuro. Sou mesmo uma força tranquila. Não preciso andar aos gritos. Não preciso andar aos berros."

11-01-2026

"É por isso que a Saúde não pode ser privatizada. É por isso que a Segurança Social não pode ser privatizada, por uma razão muito simples. É porque a Saúde e a Segurança social têm que ser universais e de acesso para todas e todos os portugueses, independentemente dos recursos que têm no banco ou dos recursos que têm no bolso."

12-01-2026

"Eu olho para ela [Constituição] e não vejo necessidade de a rever para resolvermos os problemas urgentes do país. Nenhuma necessidade. Eu vejo é outra coisa. É necessidade de executar o que está na Constituição da República Portuguesa."

12-01-2026

"[Portugal deve ser] um país que aposte no conhecimento, na ciência, na inovação, na cultura, na identidade e na língua, bem como respeite o ambiente e pense nas próximas gerações quando hoje toma decisões."

No discurso de vitória na primeira volta das presidenciais

18-01-2026

"Quero reafirmar a nossa manutenção nas alianças quer da NATO, quer da União Europeia."

22-01-2026

"O setor social no nosso país é essencial. É fundamental para levar cuidados, mas também para levar amor, junto de pessoas que de outra forma ficariam completamente abandonadas."

25-01-2026

"Apelo muito a que rapidamente o parlamento, que é o órgão de soberania onde vai ser criado esse registo de lóbi, crie rapidamente as condições para que todos os lobistas se possam inscrever e para que haja transparência nas relações entre quem defende legitimamente interesses e quem defende o interesse público."

26-01-2026

"Se há uma necessidade e uma emergência no sentido de que a nossa economia precisa de contributo de mais mão-de-obra e essa mão-de-obra não existe no país, qual é a solução? O país para? Agora, a questão do controlo e a questão da imigração é crucial."

No debate com André Ventura para a segunda volta das eleições presidenciais

RTP/SIC/TVI, 27-01-2026

"O ensino superior deve ser tendencialmente gratuito, como se sabe, como está, digamos, na nossa Constituição."

Questionado sobre que posição teria enquanto Presidente da República face a uma eventual aprovação do descongelamento das propinas

29-01-2026

"Foi uma catástrofe. (...) Neste momento o que é preciso é acudir às pessoas, aos empresários e repor o mais rapidamente possível a normalidade. Agora, a culpa não pode morrer solteira."

Sobre os efeitos da passagem da tempestade Kristin

30-01-2026

"Chega de divisão, chega de ódio, chega de por portugueses uns contra os outros. Nós queremos ser um único povo plural e queremos ser um povo plural que unido é capaz de resolver os problemas que temos pela frente."

01-02-2026

"Eu quero a garantia - que o primeiro-ministro me dê - de que todos os ministros passaram o crivo e que não vão ter problemas quer do ponto de vista ético, quer doutros, no exercício das suas funções."

01-02-2026

"Eu voltarei (...) às presidências abertas, às presidências de proximidade. E a primeira presidência aberta que farei é precisamente na zona Centro, estando durante o tempo que for necessário nas zonas e nos territórios que foram devastados por esta tempestade."

05-02-2026

"Não vos esquecerei e não vos abandonarei. (...) A solidariedade portuguesa foi heroica, mas não pode nunca substituir a responsabilidade do Estado."

Após a vitória na segunda volta das presidenciais

08-02-2026

"Não será por mim que ela [legislatura] será interrompida."

Idem, ibidem

"Prometi a lealdade e cooperação institucional com o Governo. Cumprirei a minha palavra. Jamais serei um contrapoder, mas serei um Presidente exigente com as soluções e com os resultados."

Idem, ibidem

