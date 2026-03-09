António José Seguro quer estabilidade, o fim do "frenesim eleitoral" e diz que "novo tempo começa agora"

"Precisamos de uma Justiça a tempo e horas, precisamos de uma Justiça que faça justiça e precisamos também de uma justiça competente. Tivemos uma situação há dois anos, com um primeiro-ministro em funções [António Costa], que levou à demissão desse primeiro-ministro e penso que a Justiça já devia ter avançado mais em todo esse processo [Influencer] e tirar as conclusões."

22-11-2025

"Há problemas [na saúde], têm que haver soluções. As soluções não podem ser soluções pontuais, têm que ser soluções duradouras. E essas soluções passam por envolver todos aqueles que têm responsabilidades legislativas e que têm responsabilidades executivas."

24-11-2025

"Eu considero que o Presidente da República deve falar em público e das suas palavras deve haver consequências, mas muito do trabalho também é feito em privado, nas reuniões à quinta-feira com o primeiro-ministro."

24-11-2025

"O país tem o diagnóstico feito, tem soluções, tem propostas. O que é que falta? Falta liderança. E eu como Presidente da República quero ajudar a criar essa liderança, essa iniciativa e essa firmeza."

12-12-2025

"Sei da importância do interior para o nosso país. Não há territórios dispensáveis em Portugal, nem há portugueses de primeira e de segunda. A nossa economia tem a ganhar com o desenvolvimento do interior."

12-12-2025

"Eu quero ser o Presidente de todos os portugueses. (...) Um presidente leal à Constituição. Um presidente que vem para equilibrar um sistema político que está excessivamente desequilibrado para um dos campos, onde esse campo consegue fazer tudo, tomar todas as decisões, inclusivamente se quiser fazer revisões que entender da nossa Constituição da República."

21-12-2025

"O Presidente da República não governa, mas inspira."

03-01-2026

"Foi essa uma das marcas de toda a minha vida, é esse um dos meus valores e será essa uma das minhas causas em Belém, o combate à corrupção, doa a quem doer."

05-02-2026

"Convocarei sempre que necessário o Conselho de Estado, mas nunca, mas nunca dispensarei o conselho do povo português."

05-02-2026

"[A situação na saúde é] inaceitável e alguém tem que pôr cobro a isto. Enquanto Presidente da República, tratarei diretamente desse assunto com o primeiro-ministro."

08-01-2026

"O voto nesta candidatura é também um voto que garante a estabilidade social. (...) Porque, quando metade do país não se revê nos seus representantes ao mais alto nível, a contestação passa para as ruas porque não tem voz nas instituições da democracia."

09-01-2026

"É inaceitável [que em Portugal, em 2026,] morram pessoas por falta de socorro, que telefonam para as emergências e que as ambulâncias não chegam a tempo e horas."

10-01-2026

"Os trabalhadores têm todo o direito na defesa dos seus direitos e das suas reivindicações. E não podem ser sempre eles a cederem todo o campo em matéria de legislação laboral."

Reiterando a sua intenção de veto político caso o anteprojeto do Governo chegasse a Belém

10-01-2026

"O próximo Presidente da República tem que ser uma pessoa com coerência, não um cata-vento que diz o que quer em cada circunstância e que é útil aos auditórios."

10-01-2026

"Eu sou o Presidente dos novos tempos, o Presidente da mudança, o Presidente do futuro. Sou mesmo uma força tranquila. Não preciso andar aos gritos. Não preciso andar aos berros."

11-01-2026

"É por isso que a Saúde não pode ser privatizada. É por isso que a Segurança Social não pode ser privatizada, por uma razão muito simples. É porque a Saúde e a Segurança social têm que ser universais e de acesso para todas e todos os portugueses, independentemente dos recursos que têm no banco ou dos recursos que têm no bolso."

12-01-2026

"Eu olho para ela [Constituição] e não vejo necessidade de a rever para resolvermos os problemas urgentes do país. Nenhuma necessidade. Eu vejo é outra coisa. É necessidade de executar o que está na Constituição da República Portuguesa."

12-01-2026

"[Portugal deve ser] um país que aposte no conhecimento, na ciência, na inovação, na cultura, na identidade e na língua, bem como respeite o ambiente e pense nas próximas gerações quando hoje toma decisões."

No discurso de vitória na primeira volta das presidenciais

18-01-2026

"Quero reafirmar a nossa manutenção nas alianças quer da NATO, quer da União Europeia."

22-01-2026

"O setor social no nosso país é essencial. É fundamental para levar cuidados, mas também para levar amor, junto de pessoas que de outra forma ficariam completamente abandonadas."

25-01-2026

"Apelo muito a que rapidamente o parlamento, que é o órgão de soberania onde vai ser criado esse registo de lóbi, crie rapidamente as condições para que todos os lobistas se possam inscrever e para que haja transparência nas relações entre quem defende legitimamente interesses e quem defende o interesse público."

26-01-2026

"Se há uma necessidade e uma emergência no sentido de que a nossa economia precisa de contributo de mais mão-de-obra e essa mão-de-obra não existe no país, qual é a solução? O país para? Agora, a questão do controlo e a questão da imigração é crucial."

No debate com André Ventura para a segunda volta das eleições presidenciais

RTP/SIC/TVI, 27-01-2026

"O ensino superior deve ser tendencialmente gratuito, como se sabe, como está, digamos, na nossa Constituição."

Questionado sobre que posição teria enquanto Presidente da República face a uma eventual aprovação do descongelamento das propinas

29-01-2026

"Foi uma catástrofe. (...) Neste momento o que é preciso é acudir às pessoas, aos empresários e repor o mais rapidamente possível a normalidade. Agora, a culpa não pode morrer solteira."

Sobre os efeitos da passagem da tempestade Kristin

30-01-2026

"Chega de divisão, chega de ódio, chega de por portugueses uns contra os outros. Nós queremos ser um único povo plural e queremos ser um povo plural que unido é capaz de resolver os problemas que temos pela frente."

01-02-2026

"Eu quero a garantia - que o primeiro-ministro me dê - de que todos os ministros passaram o crivo e que não vão ter problemas quer do ponto de vista ético, quer doutros, no exercício das suas funções."

01-02-2026

"Eu voltarei (...) às presidências abertas, às presidências de proximidade. E a primeira presidência aberta que farei é precisamente na zona Centro, estando durante o tempo que for necessário nas zonas e nos territórios que foram devastados por esta tempestade."

05-02-2026

"Não vos esquecerei e não vos abandonarei. (...) A solidariedade portuguesa foi heroica, mas não pode nunca substituir a responsabilidade do Estado."

Após a vitória na segunda volta das presidenciais

08-02-2026

"Não será por mim que ela [legislatura] será interrompida."

Idem, ibidem

"Prometi a lealdade e cooperação institucional com o Governo. Cumprirei a minha palavra. Jamais serei um contrapoder, mas serei um Presidente exigente com as soluções e com os resultados."

Idem, ibidem