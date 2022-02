Anulados mais de 80% dos votos do círculo da Europa. PS e PSD empatam na emigração

Em causa está o facto de terem sido contados votos sem fotocópia de um documento de identificação. Os social-democratas apresentaram um protesto que foi aceite na mesa de apuramento geral da Europa.



Assim, foram anulados 157.205 votos, a quase totalidade de todos os sufrágios registados dentro e fora da Europa nas últimas eleições legislativas.O PS lamenta a anulação dos votos de muitos emigrantes e sobretudo a postura dos social-democratas. O PSD explica que apresentou uma queixa à Comissão Nacional de Eleições - para que os votos sem cartão do cidadão não fossem contabilizados - apenas para cumprir a lei.



No caso da mesa de apuramento geral no círculo de fora da Europa, o entendimento foi outro: a percentagem de votos anulados ficou nos 2,9 por cento.



O PS venceu na Europa e o PSD foi o mais votado fora da Europa. Cada um dos partidos elege dois deputados, um por cada círculo.



Com a maioria absoluta socialista, este resultado poderia apenas mudar a posição da terceira força política. Todavia, o Chega obteve mais votos do que a Iniciativa Liberal nos dois círculos da emigração e mantém-se como terceira força partidária mais votada.



Segundo os dados da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna, o PS teve 37,72 por cento e o PSD 28,40 por cento dos votos, ao passo que o Chega alcançou 9,86 por cento.