Ao nono dia de campanha oficial, Marques Mendes eleva a fasquia: "Vou passar à segunda volta em primeiro lugar"
Em Aveiro, de visita às Festas de São Gonçalinho, o candidato apoiado pela AD decidiu subir a parada. "A minha convicção segura é de que eu vou passar à segunda volta em primeiro lugar", defendeu, acrescentando que "no dia 18 vamos saber quem tem razão".
Foto: Miguel A. Lopes, Lusa
Este sábado à noite, o centro de Aveiro não estava cheio para o ver, mas sim pela tradição das Festas de São Gonçalinho. As ruas cheias obrigaram a comitiva a mudar de planos, por questões de segurança, e por isso o candidato a Belém não pôde participar na tradição de levar ou atirar com cavacas, doce típico português, do cimo da capela de São Gonçalo.
Marques Mendes mudou o trajecto, mas aproveitou para deixar muitos cumprimentos e tirar selfies. "É uma campanha altamente mobilizadora", defende.
Antes da ação em Aveiro, Marques Mendes encontrou-se com jovens em Guimarães. Este domingo, o dia arranca em Ovar.