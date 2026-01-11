Ao nono dia de campanha oficial, Marques Mendes eleva a fasquia: "Vou passar à segunda volta em primeiro lugar"

Marques Mendes garante não estar preocupado com as sondagens e prefere destacar a adesão que tem encontrado nas ruas durante a campanha.





Este sábado à noite, o centro de Aveiro não estava cheio para o ver, mas sim pela tradição das Festas de São Gonçalinho. As ruas cheias obrigaram a comitiva a mudar de planos, por questões de segurança, e por isso o candidato a Belém não pôde participar na tradição de levar ou atirar com cavacas, doce típico português, do cimo da capela de São Gonçalo.



Marques Mendes mudou o trajecto, mas aproveitou para deixar muitos cumprimentos e tirar selfies. "É uma campanha altamente mobilizadora", defende.





Antes da ação em Aveiro, Marques Mendes encontrou-se com jovens em Guimarães. Este domingo, o dia arranca em Ovar.