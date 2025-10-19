Apoio a Seguro e resultados das autárquicas em debate na Comissão Nacional do PS

Os dirigentes do PS vão discutir esta proposta e assumir uma posição do partido quanto a estas eleições.

Os socialistas ficam em Penafiel para as jornadas parlamentares do partido, que decorrem segunda e terça-feira.





A reunião do órgão máximo do PS entre congressos está marcada para as 15h00, em Penafiel, distrito do Porto - onde vão decorrer as jornadas parlamentares do partido na segunda e terça-feira - e a intervenção inicial do líder socialista, José Luís Carneiro, será aberta à comunicação social.O ponto único da ordem de trabalhos é a análise da situação política, em concreto, o balanço das eleições autárquicas de domingo e as eleições presidenciais de janeiro do próximo ano.Na semana passada, em reação à proposta do seu nome pelo secretário-geral e pelo presidente do partido,Na agenda da Comissão Política do PS está também a análise os resultados das autárquicas do passado domingo.O PS ficou com a presidência de 128 câmaras, duas delas em coligação, quando em 2021 tinha 149 câmaras, uma delas em coligação.