Política
Apoio a Seguro e resultados das autárquicas em debate na Comissão Nacional do PS
O PS deverá declarar este domingo o apoio a António José Seguro na corrida à presidência da República. A Comissão Nacional do PS vai debater o assunto em Penafiel. Os resultados das eleições autárquicas do passado domingo estarão também em debate neste encontro dos socialistas.
A reunião do órgão máximo do PS entre congressos está marcada para as 15h00, em Penafiel, distrito do Porto - onde vão decorrer as jornadas parlamentares do partido na segunda e terça-feira - e a intervenção inicial do líder socialista, José Luís Carneiro, será aberta à comunicação social.
O ponto único da ordem de trabalhos é a análise da situação política, em concreto, o balanço das eleições autárquicas de domingo e as eleições presidenciais de janeiro do próximo ano.
José Luís Carneiro e Carlos César vão apresentar à comissão uma proposta para que o PS apoie o ex-secretário-geral socialista António José Seguro na corrida a Belém para a sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa. Os dirigentes do PS vão discutir esta proposta e assumir uma posição do partido quanto a estas eleições.
Na semana passada, em reação à proposta do seu nome pelo secretário-geral e pelo presidente do partido, António José Seguro disse tomar “boa nota dessa notícia”, mas reiterou que tem uma "candidatura aberta" porque o presidente da República deve estar "acima dos partidos".
Na agenda da Comissão Política do PS está também a análise os resultados das autárquicas do passado domingo. O partido deixou de ser a principal força política local, perdeu a liderança da Associação Nacional de Municípios e falhou as presidências de Câmara de Lisboa e Porto.
O PS ficou com a presidência de 128 câmaras, duas delas em coligação, quando em 2021 tinha 149 câmaras, uma delas em coligação.
Os socialistas ficam em Penafiel para as jornadas parlamentares do partido, que decorrem segunda e terça-feira.
c/Lusa