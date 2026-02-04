Aprovada audição urgente da ministra da Administração Interna no Parlamento

Além das audições da ministra e do secretário de Estado, o Chega havia tamém proposto chamar os presidentes das câmaras de Coimbra e Leiria a reportar as dificuldades. Contudo, esta proposta foi rejeitada com os votos contra de PSD e CDS-PP e a abstenção do PS.



As declarações de Marcelo Rebelo de Sousa surgiram depois de a ministra da Administração Interna ter dito desconhecer o que falhou no atraso da disponibilização de meios aos territórios mais afetados pelo mau tempo.





“Quando há um momento de aperto, de aflição, de não saber bem qual é a situação no terreno, as pessoas de repente são apanhadas em perguntas, em questões que não é fácil responder”, declarou o chefe de Estado.



“Portanto, de vez em quando, há umas tiradas ou afirmações que são mais felizes e outras menos felizes”.



Dez pessoas morreram, desde a semana passada, em consequência do agravamento do estado do tempo. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois quatro óbitos registados por quedas de telhados ou intoxicação com origem em gerador.

A Comissão de Assuntos Constitucionais aprovou esta quarta-feira a audição urgente da ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, e do secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha. Em causa está a resposta do Govrno aos efeitos da passagem da depressão Kristin por Portugal continenal, assim como da rede de comunicações SIRESP.A deputada dos liberais Marta Ferreira Silva considerou pertinente que a titular da pasta da Administração Interna prestasse esclarecimentos após tere sindo conhecidas queixas no terreno, desde logo por parte do presidente da Câmara da Batalha, segundo o qual. Afirmou ainda querer perceber por que razão a entidade "está sem presidente do Conselho de Administração há mais de dois anos".Por sua vez,e questionou o critério para chamar somente os presidentes das câmaras de Leiria e Coimbra.O deputado do CDS-PP João Almeida sustentou que. E