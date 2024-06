As eleições europeias estão à porta. O que precisa de saber

Para que servem as eleições europeias?

Nas eleições europeias são escolhidos os deputados que durante cinco anos vão representar os cidadãos da UE no Parlamento Europeu. O principal papel destes é tomar decisões sobre leis europeias e aprovar o orçamento da União Europeia.

Que decisões são tomadas no Parlamento Europeu e por que interessam a Portugal?





No Parlamento Europeu é elaborada e votada legislação com o objetivo de promover o bem-estar dos cidadãos da UE. Essa legislação pode traduzir-se em regulamentos (leis aplicáveis em todos os Estados-membros com efeito imediato), diretivas (que estabelecem objetivos a alcançar, cabendo a cada país definir como), decisões (vinculativas para os seus destinatários específicos), recomendações e pareceres (ambos não vinculativos).

Como são eleitos os eurodeputados?



À semelhança do que acontece nas eleições legislativas em Portugal, nas quais são eleitos os deputados da Assembleia da República, também nas eleições europeias é utilizado o método de Hondt.

Quantos deputados são eleitos por Portugal? E no total?





Nestas eleições serão eleitos 21 eurodeputados portugueses, o mesmo número que em 2019.

Em quem posso votar?





Dezassete partidos apresentaram as suas listas às europeias. Cada uma dessas listas deve incluir 21 nomes (o mesmo número de eurodeputados portugueses que serão eleitos no total), mais suplentes.

Em que grupos políticos vão inserir-se os eurodeputados eleitos?





Depois de eleitos, os deputados integram-se em grupos políticos no Parlamento Europeu. Esses grupos incluem eurodeputados de diferentes países e partidos, mas com afinidade política e objetivos comuns. Podem existir também deputados não-inscritos, ou seja, que não pertencem a nenhum grupo.

O que dizem as sondagens?

Quando são as eleições e onde se pode votar?





Em Portugal, as eleições decorrem a 9 de junho. Para encontrar a sua habitual mesa de voto, os eleitores podem enviar uma mensagem de texto (SMS) para o número 3838 com: RE[espaço]Número do BI/CC[espaço]Data de nascimento(AAAAMMDD)

Apesar de a legislação ser geograficamente debatida e aprovada em Bruxelas e Estrasburgo, diz respeito a todos os Estados-membros e tem, por isso, impacto no dia-a-dia dos cidadãos europeus nas mais variadas áreas, entre as quais saúde, migração, ambiente, economia, segurança ou habitação.Não deixem que outros escolham por vocês”, apelou a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, no início de maio.Além dessa tomada de decisões, no Parlamento Europeu são definidas as prioridades financeiras da UE e é escrutinada a forma como o dinheiro do bloco é gasto. Os eurodeputados elegem também o presidente da Comissão Europeia e votam acordos comerciais com países que não pertencem à União Europeia.No atual cenário de instabilidade global, estas eleições servem igualmente para lutar pela democracia. “Temos assistido a um retrocesso dos valores democráticos na Europa e não só.”, alertou Metsola.“Há forças no mundo, tanto dentro como fora da Europa, para quem a Europa e a sua própria existência são uma ameaça. É contra isso que temos de lutar”, acrescentou.São vários os exemplos de legislação europeia que veio a afetar diretamente o dia-a-dia da população em Portugal. Estes são alguns dos que mais se destacaram:Bruxelas entendeu reduzir o consumo destes produtos na UE devido a preocupações ambientais. Em Portugal, a lei tem sido implementada em várias fases: em 2021 foram proibidos os sacos gratuitos nas caixas de estabelecimentos; em 2022 foi proibida a comercialização de produtos de plástico de uso único; e, já em 2024, passam também a ser taxados os sacos de plástico muito leves, usados na venda de fruta, legumes ou pão.Devido a uma decisão europeia, já a partir de 28 de dezembro deste ano os cidadãos da UE passam a ter um único carregador universal, com entrada USB-C. O objetivo é reduzir a pegada ambiental e os custos para os consumidores, que passam a poder carregar diferentes dispositivos com o mesmo cabo.Uma diretiva europeia obrigou Portugal e os restantes Estados-membros a formularem leis que reforçassem a proteção das pessoas expostas ao fumo do tabaco. O Governo de António Costa aprovou um pacote de medidas que incluía a proibição da venda de produtos de tabaco aquecido que tenham aromatizantes; a apresentação de advertências de saúde nas embalagens de tabaco aquecido; e a proibição de fumar em alguns espaços exteriores.Em 2017, a UE aboliu as taxas de, permitindo aos cidadãos europeus utilizar os seus telemóveis em qualquer Estado-membro sem custos adicionais. Os consumidores portugueses puderam, assim, passar a fazer chamadas, enviar mensagens e utilizar dados móveis de forma mais alargada.De acordo com este método de representação proporcional,O Parlamento Europeu explica que começa por se apurar, em separado, o número de votos obtidos por cada lista partidária. Esse número é, depois, “dividido sucessivamente por 1, 2, 3, 4, 5, etc., sendo alinhados os quocientes por ordem decrescente da sua grandeza numa série de tantos termos quantos os mandatos atribuídos”.estabelecida pela regra descrita na alínea anterior, recebendo cada uma das listas tantos lugares quantos os seus termos na série”, lê-se no site oficial do PE.“No caso de restar um só mandato para distribuir e de os termos seguintes da série serem iguais e de listas diferentes, o mandato cabe à lista que tiver o obtido menor número de votos”, acrescenta.No total,. Esse número, estipulado antes de cada eleição, é superior ao atual: neste momento são 705 os eurodeputados em funções.Cada Estado-membro pode ter um mínimo de seis deputados no PE e um máximo de 96. Este ano, os países com mais deputados eleitos serão a Alemanha (com 96), França (81) e Itália (76).Por outro lado, aqueles que elegem menos deputados serão o Chipre, Luxemburgo e Malta, cada um com seis.São estes os cabeças de lista de cada partido:– Sebastião Bugalho- Marta Temido- António Tânger Corrêa- João Cotrim Figueiredo– Catarina Martins– João Oliveira- Francisco Paupério- Pedro Fidalgo Marques– Joana Amaral Dias– Márcia Henriques– Ossanda Liber– Duarte Costa– Rui Fonseca e Castro– Manuel Carreira– José Manuel Coelho– Pedro Ladeira– Gil GarciaSão estesdo Parlamento Europeu, do maior para o menor:- Grupo do Partido Popular Europeu (PPE)- Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu (S&D)- Renovar Europa- Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia (Verdes/ALE)- Identidade e Democracia (ID)- Conservadores e Reformistas Europeus (ECR)- A Esquerda (Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde)O maior grupo político neste momento, o, é de centro-direita, enquanto o segundo, o, é de centro-esquerda.tem atualmente nove eurodeputados do PS inseridos no S&D; seis eurodeputados do PSD e um do CDS-PP no PPE; dois do Bloco de Esquerda e dois da CDU no grupo da Esquerda; e um não-inscrito.A maioria das sondagens prevê que. É neste grupo que se incluem deputados do partido alemão Alternativa para a Alemanha (AfD), do francês Reagrupamento Nacional (de Marine Le Pen), do austríaco Partido da Liberdade, ou do italiano Lega (de Matteo Salvini).De acordo com as sondagens, o ID poderá mesmo ficar em terceiro lugar, passando dos atuais 59 assentos para cerca de 85.Já o grupo nacionalista(ECR), que inclui o partido polaco Lei e Justiça, o italiano Irmãos de Itália (de Giorgia Meloni) ou o espanhol Vox,no Parlamento Europeu, ficando assim em quarto lugar.Algumas das sondagens sugerem ainda que, incluindo Áustria, França, Países Baixos e Bélgica,noutros nove, entre os quais, Espanha, Suécia e Alemanha.Apesar disso, o primeiro lugar destas eleições europeias não parece estar em risco para o maior grupo político de Bruxelas, o Partido Popular Europeu (PPE). Prevê-se que alcance cerca de 175 lugares, aproximadamente os mesmos que possui atualmente.O segundo maior grupo, o S&D, deverá permanecer nessa posição, talvez perdendo alguns deputados, estimando-se um total de 145.As maiores perdas deverão ser registadas pelo grupo centrista Renew Europe, que inclui o partido Renascimento (de Emmanuel Macron), e pelos Verdes, que poderão perder até um terço dos seus lugares.Em Portugal,, seguido da AD (28,2%), Chega (13%), Bloco de Esquerda (7,4%), Livre (5,8%), Iniciativa Liberal (4,4%), CDU (3,3%) e PAN (1,3%).No entanto, os cidadãos podem votar “em mobilidade”, ou seja, em qualquer mesa de voto em Portugal ou no estrangeiro.Existe também, ou seja, a 2 de junho. O próprio primeiro-ministro já anunciou que irá votar antecipadamente para evidenciar que há alternativas à data de 9 de junho – na qual muitas pessoas estarão de férias, já que se junta aos feriados de 10 (Dia de Portugal) e 13 (Dia de Santo António, em Lisboa).Quanto aos cidadãos nacionais residentes em países da União Europeia, estes podem votar presencialmente nas representações diplomáticas, nos dias 8 e 9 de junho.