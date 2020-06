As reações dos partidos à saída de Mário Centeno do Governo

O PSD foi o primeiro a frisar que se opõe à nomeação de Mário Centeno de forma “automática” para governador do Banco de Portugal e defendeu que as últimas semanas foram marcadas por um “teatro” entre António Costa e o atual ministro das Finanças.“Há duas semanas atrás, o presidente do PSD disse que o senhor doutor Mário Centeno não tinha condições para continuar como ministro das Finanças”, algo que agora veio agora confirmar-se, considerou o deputado do PSD Duarte Pacheco.“Todos percebemos que,mas concretizou-se aquilo que nós dissemos. Não tinha condições para continuar”.“Esperemos que esta remodelação não seja agora premiada à revelia do Parlamento para outras funções no Estado, de forma que a independência das instituições seja salvaguardada”, afirmou Duarte Pacheco. “Não podemos utilizar o Estado como forma de premiar comportamentos ou amigos”., nomeadamente do governador do Banco Portugal”, acrescentou, frisando que o nome de Centeno “ou outro qualquer nessas circunstâncias não merecerá a aprovação do Partido Social-Democrata”.Duarte Pacheco considerou João Leão, o nomeado para dirigir a pasta das Finanças, “uma pessoa competente” e que “desempenhou de forma sagaz a sua função”.

PS fala no “melhor ministro das Finanças de sempre”

Ana Catarina Mendes, líder parlamentar do Partido Socialista, sublinhou as características daquele que o PS considera “o melhor ministro das Finanças de sempre”.“Nós tivemos no professor Mário Centeno, desde 2014, uma nova estratégia para Portugal em termos económicos”, tendo o ministro alcançado conquistas “na devolução de rendimentos, na baixa de impostos, no crescimento económico, na criação de emprego”., de prestigiar o país, de credibilizar as instituições europeias”, defendeu o PS.“Mário Centeno mostrou na Europa que havia alternativa, que não era preciso sairmos do Euro, e que era sim preciso demonstrar que uma política humanista conseguia devolver aos portugueses confiança e esperança no futuro”.O PS acredita ainda que João Leão, o novo nomeado, “será capaz de continuar a política” iniciada há cinco anos, até porque ao longo desse período trabalhou na equipa de Mário Centeno.Sobre a possibilidade de o ministro cessante poder vir a ser governador do Banco de Portugal (BdP), a presidente da bancada do PS não se pronunciou diretamente – só falou “sobre a matéria que está em cima da mesa”, a remodelação.

PAN diz ser “lamentável” data escolhida para a saída

André Silva, do PAN, considerou “lamentável” a data escolhida para anunciar a saída de Mário Centeno do Governo, apesar de elogiar o desempenho do ministro durante os últimos anos.porque sabemos há muito tempo (…) que seria este o objetivo do Governo e de Mário Centeno”.O PAN pretende “acabar com esta dança de cadeiras entre a banca comercial, o Ministério das Finanças e o Banco de Portugal”, que considera uma “falta de ética”.“Queremos deixar muito claro que isto nada tem que ver com Mário Centeno”, alertou o PAN, destacando “a competência e da qualidade técnica” do ministro das Finanças. “Não há rigorosamente falta de ética na pessoa, mas há falta de ética na passagem de ministro das Finanças para governador do Banco de Portugal”.

PCP quer conhecer “opções políticas” do novo ministro

O PCP não quis especular sobre a eventual passagem de Mário Centeno para o Banco de Portugal. Considerando que os nomes não são tão relevantes como as políticas e, o partido quer saber quais são as opções políticas do novo ministro.”, explicou Paula Santos.O PCP considera que as opções deste Governo não têm dado a devida resposta aos problemas do país, nomeadamente os problemas concretos que surgiram na sequência da pandemia de Covid-19, assim como “a necessidade de assegurar os rendimentos dos trabalhadores e a necessidade de reforçar o Serviço Nacional de Saúde”.

PEV espera que novo ministro dê prioridade a "mais justiça fiscal"

O deputado do PEV José Luís Ferreira manifestou a expetativa de que a substituição do ministro das Finanças “traga mais justiça fiscal” num momento em que é necessário relançar a economia.“O mais importante não são as pessoas, são as políticas. Vamos esperar que a remodelação traga mais justiça fiscal num momento em que é necessário relançar a economia”, afirmou o deputado.Para o PEV, será necessárioO deputado questionou se a remodelação hoje conhecida “tem alguma coisa a ver” com a discussão no Parlamento sobre os diplomas que visam alterar a forma de nomeação do governador do Banco de Portugal.“Não sabemos se esse elemento terá alguma coisa a ver com isso, mas isto é apenas no plano especulativo”, comentou.

BE diz que saída de Centeno “tornou-se evidente” com episódio do Novo Banco

O BE afirmou que a saída de Mário Centeno do Governo "tornou-se evidente" desde a injeção de capital no Novo Banco sem o conhecimento do primeiro-ministro, e considerou que haverá uma "solução de continuidade" nas Finanças.Em declarações aos jornalistas no Parlamento, a deputada e dirigente do BE Mariana Mortágua salientou que, para o partido, "o mais importante não é a discussão de nomes, mas de políticas", nomeadamente do orçamento suplementar hoje aprovado pelo Governo., e sem que aparentemente o primeiro-ministro tivesse tido conhecimento", frisou.Quanto à escolha de João Leão para suceder a Centeno, o BE classificou-a como de "continuidade", dizendo esperar ter a "mesma abertura das Finanças para negociar no futuro como teve no passado".Questionada sobre a possibilidade de Mário Centeno vir a ocupar o cargo de governador do Banco de Portugal, a deputada do BE considerou que esta é uma discussão "demasiado séria e complexa" para se centralizar apenas numa figura."A grande questão é a proteção do Banco de Portugal dos interesses dos banqueiros, é uma instituição que está infiltrada por banqueiros", disse, considerando que não se pode tratar da mesma forma "governantes e banqueiros" no acesso ao banco central.

André Ventura vê momento do anúncio como "irónico"

Em reação ao anúncio da saída de Mário Centeno do Governo, André Ventura, deputado do Chega, considerou "irónico" que o ministro seja substituído antes de ser aprovado novo normativo sobre nomeações para entidades independentes.Não deixa de ser pelo menos curioso que esta saída ocorra minutos antes de ser aprovado novo normativo sobre esta matéria”, assinalou Ventura.O líder do Chega considera ainda que “fica muito mal ao Governo que queira fazer aqui um número antes da aprovação deste novo normativo”., considerou.“Andamos há meses a lutar para mais transparência, menos subordinação e mais independência, e o que vamos ter, com toda a probabilidade, é um ministro a transferir-se diretamente de supervisionar uma entidade para trabalhar nessa entidade”.Referindo-se à situação económica originada pela pandemia de Covid-19, André Ventura disse parecer “errado que, depois de ser ministro das Finanças durante uma legislatura inteira, depois de presidir ao Eurogrupo, o ministro das Finanças abandone o cargo no momento em que mais precisamos dele, no momento em que uma crise económica sem precedentes vai afetar o país, no momento em que temos uma descida do PIB sem precedentes”.

CDS critica “péssimo timing” da remodelação

O líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, criticou o "péssimo timing" da remodelação do ministro das Finanças, que elaborou "o orçamento retificativo", mas já não irá defendê-lo perante a Assembleia da República."O CDS, há algumas semanas, vinha perguntando sobre o estado das relações entre o ministro das Finanças e o primeiro-ministro e, no último debate quinzenal, perguntou quando é que o 'Ronaldo das Finanças' seria transferido, se antes ou depois do retificativo", afirmou Rodrigues dos Santos.Para o líder do CDS-PP,, depois de António Costa ter feito "rasgados elogios ao Ronaldo das Finanças"."Registamos o péssimo timing desta remodelação do Governo: dá-se o caso de o ministro das Finanças que hoje levou o Conselho de Ministros a aprovar o Orçamento Retificativo já não será o mesmo que o irá defender na Assembleia da República e responder politicamente sobre as opções já tomadas", disse.Sobre a possibilidade de Mário Centeno poder vir a ser o próximo governador do Banco de Portugal, Rodrigues dos Santos reiterou que "não pode haver promiscuidade na política", lamentando que tenha sido rejeitado o seu projeto que visava "evitar transferências" entre governantes e cargos de liderança nas entidades reguladoras.

Iniciativa Liberal preocupada com mudanças nas Finanças no meio da crise

A Iniciativa Liberal defendeu que a "continuidade de políticas" apesar da saída de Mário Centeno das Finanças é uma "má notícia", considerando preocupante que, em altura de crise, haja mudanças "a meio do jogo" num ministério fundamental.Para o deputado único da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, esta saída foi"Este Ministério das Finanças foi o responsável pela maior carga fiscal de sempre em anos sucessivos, por uma sucessão de episódios de abusos e prepotências por parte da Autoridade Tributária e também pela invenção da austeridade socialista que consistia em cativações mais ou menos encapotadas e aparentemente vai continuar a ser assim"."Acontece que vai mudar uma equipa de um ministério fundamental nesta altura de crise a meio do jogo e isso é preocupante", criticou a Iniciativa Liberal."E em relação ao futuro, uma nota de alerta que hoje também foi debate aqui na Assembleia da República: a transferência direta de um ministro das Finanças para o Banco de Portugal como tudo indica irá acontecer - outro tabu que não chegou a ser tabu - é do nosso ponto de vista um péssimo exemplo", condenou.Não podia haver maior proximidade, não podia haver até maior promiscuidade entre supervisor e supervisionado num caso como esse".O Presidente da República aceitou hoje a exoneração de Mário Centeno como ministro de Estado e das Finanças, proposta pelo primeiro-ministro, e a sua substituição por João Leão, até agora secretário de Estado do Orçamento, com a tomada de posse marcada para segunda-feira.c/ Lusa