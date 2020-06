Remodelação. Mário Centeno substituído nas Finanças por João Leão

O adeus de Mário Centeno, também presidente do Eurogrupo, ao Governo socialista foi confirmado por uma nota publicada no portal da Presidência da República

A saída de Mário Centeno do Executivo liderado por António Costa consuma-se no dia em que é aprovado em Conselho de Ministros o orçamento suplementar para responder aos efeitos da pandemia do novo coronavírus.



"O Presidente da República recebeu do Primeiro-Ministro as propostas de exoneração, a seu pedido, do Ministro de Estado e das Finanças, Professor Doutor Mário Centeno, e de nomeação, em sua substituição, do Professor Doutor João Leão", lê-se node Belém., acrescenta a nota, antes de indicar que a tomada de posse do novo titular da pasta das Finanças terá lugar a 15 de junho, pelas 10h00.O cenário da substituição do ministro das Finanças - e da eventual transição para o cargo de governador do Banco de Portugal - vinha sendo aventado há várias semanas.Também Ricardo Mourinho Félix, até agora secretário de Estado das Finanças, está de saída do Governo, apurou na Assembleia da República o jornalista da RTP Tiago Contreiras.

Quem é o novo ministro das Finanças?



Nascido em 1974, em Lisboa,

João Leão é desde 2008 professor de Economia no ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa.



João Leão foi secretário de Estado do Orçamento entre 2015 e 2019 no XXI Governo da República, função que manteve desde 2019 no XXII Governo da República.Presidiu à Comissão Científica do Departamento de Economia do ISCTE entre 2009 e 2010 e dirigiu o Doutoramento em Economia (2011-2012).Foi membro dos Conselho Económico e Social e Conselho Superior de Estatística entre 2010 e 2014. Integrou a delegação portuguesa no Comité de Política Económica da OCDE em 2010 e 2012 e integrou grupos de trabalho no âmbito da OCDE.(em atualização)