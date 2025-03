Assembleia da República discute moção de censura do PCP na quarta-feira

"É neste o aspeto que queremos centrar a nossa intervenção. A evolução recente, com mais factos e elementos que vieram ao público e que envolvem o primeiro-ministro tornam esta moção de censura de maior atualidade".



Para a líder parlamentar do PCP, "as questões que se prendem com a mistura entre o exercício de cargos políticos e interesses particulares (...) são de facto questões dão razão a esta censura". Segundo Paula Santos, o PCP, que não está de acordo com a data marcada, garante que "no debate da moção de censura vai censurar e condenar as opções políticas do Governo"."É neste o aspeto que queremos centrar a nossa intervenção. A evolução recente, com mais factos e elementos que vieram ao público e que envolvem o primeiro-ministro tornam esta moção de censura de maior atualidade".Para a líder parlamentar do PCP, "as questões que se prendem com a mistura entre o exercício de cargos políticos e interesses particulares (...) são de facto questões dão razão a esta censura".





A moção de censura, com o título “Travar a degradação nacional, por uma política alternativa de progresso e de desenvolvimento”, tem chumbo garantido, uma vez que o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, já anunciou que não pretende viabilizá-la.

O PCP decidiu avançar com uma moção de censura depois de, no sábado à noite, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, ter feito uma declaração ao país na qual admitiu avançar com uma moção de confiança ao Governo se os partidos da oposição não esclarecessem se consideram que o executivo “dispõe de condições para continuar a executar” o seu programa.Montenegro fez esta declaração após ter sido noticiado que a Spinumviva - até sábado detida pela sua mulher, com quem é casado em comunhão de adquiridos, e filhos -, recebe uma avença mensal de 4.500 euros do grupo Solverde.