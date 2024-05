O secretário-geral do PCP diz que há um monstro à solta. Uma resposta aos ataques contra imigrantes este fim de semana, no centro do Porto.

O PCP pediu audições com os ministros da Presidência e Administração Interna. Paulo Raimundo esteve reunido com a Liga dos Bombeiros Portugueses.



No final do encontro, condenou os episódios de violência, elogiou a atuação da Polícia e defendeu que tem de se responsabilizar quem alimenta os crimes de ódio.