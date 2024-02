Um ativista pelo clima interrompeu, por breves instantes, o debate, logo no início. O jovem apareceu fugazmente no ar gritando que parar a crise climática não está na mesa de voto, mas sim nas mãos das pessoas.

O ativista foi retirado do local por um elemento da produção mas, mais tarde, quando o presidente do PSD estava a ser questionado, ouviram-se mais vozes de ativistas.



Os jovens também pintaram, com tinta, os vidros que estavam por trás dos candidatos.



Os ativistas do movimento justificam esta ação com a inatividade dos políticos.