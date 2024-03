Foto: Diana Craveiro - Antena 1

Alguns ativistas do movimento Climáximo atiraram tinta vermelha para os vidros do hotel em Lisboa onde a Aliança Democrática está a acompanhar os resultados da noite eleitoral. Os seguranças do edifício conseguiram fechar as portas e impedir que os jovens atirassem também tinta para o interior. Entretanto, a PSP interveio e deteve esse grupo.