O presidente da Assembleia da República discursou esta noite em Tomar, no jantar das jornadas parlamentares do PS. Na ocasião, Augusto Santos Silva defendeu ainda que as iniciativas que tem tido por todo o país não podem confundir-se com qualquer tipo de ambição futura.

Declarações do presidente da Assembleia da República registadas pelo jornalista da Antena 1 João Alexandre.