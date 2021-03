Autarca de Reguengos de Monsaraz candidata-se a Évora pelo PS

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Comissão Política Concelhia de Évora do PS acrescenta que, além de ter escolhido o nome de José Calixto, deliberou ainda candidatar à presidência da assembleia municipal Jorge Araújo, antigo reitor da Universidade de Évora.

José Calixto, de 56 anos, é economista e está a cumprir o terceiro e último mandato consecutivo como presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz (distrito de Évora).

De acordo com o comunicado da concelhia, a escolha destes dois candidatos "reflete bem a ambição" do partido de tornar Évora "um polo dinamizador" de desenvolvimento regional, "tão necessário" ao Alentejo.

"A capacidade dos candidatos para enfrentarem esse desafio está bem evidenciada nos seus currículos. Com eles e com as equipas que os acompanharem o concelho de Évora sairá do marasmo a que a gestão da CDU o tem conduzido e assumirá um papel determinante no desenvolvimento da região", pode ler-se no documento.

José Calixto é o segundo candidato oficialmente anunciado à Câmara de Évora, após a divulgação da candidatura de Henrique Sim-Sim pela coligação PSD/CDS-PP.

A Câmara de Évora é liderada pelo comunista Carlos Pinto de Sá, que está a cumprir o segundo mandato.

O executivo municipal de Évora é formado por quatro eleitos da CDU, dois do PS e um do PSD.

A Lusa tentou contactar José Calixto para obter uma reação a este anúncio, mas as várias tentativas efetuadas revelaram-se infrutíferas.

As eleições autárquicas deste ano ainda não têm data marcada, mas por lei realizam-se em setembro ou outubro.