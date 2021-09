Autárquicas 2021. Coimbra

Hoje em debate vão estar os projetos e as ideias das candidaturas que se apresentam a votos para a Câmara Municipal de Coimbra.

Filipe Reis é o candidato à Câmara Municipal de Coimbra pelo PAN. É a primeira vez que o professor universitário de 57 anos concorre como cabeça de lista do partido Pessoas, Animais, Natureza, depois de nas últimas eleições em 2017 ter sido o segundo da lista.



Integrou movimentos estudantis e associativos, em 1995 fundou a Agir pelos Animais e “o ativismo da causa animal entrou definitivamente na forma de vida” de Filipe Reis que faz parte da comissão política nacional do PAN. Entre 2009 e 2018 foi administrador do Instituto Politécnico de Coimbra.

A CDU volta a apresentar Francisco Queirós como cabeça de lista do partido. Natural de Coimbra, o professor do ensino secundário de 56 anos é atualmente vereador, eleito pela CDU desde 2009. Historiador de formação, é a quarta vez consecutiva que concorre pela coligação à autarquia conimbricense.



Foi delegado do Sindicato dos Professores da Região Centro, integrou o Comité Central do PCP e nos anos 1980 chegou a ser deputado municipal em Coimbra, em regime de substituição. No executivo assume responsabilidades nas áreas da habitação municipal e serviço médico-veterinário, sendo também vogal do conselho de administração dos SMTUC (Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra).

Inês Tafula é a cabeça de lista da coligação “Coimbra é Capital”, composta pelo Partido Democrático Republicano (PDR) e pelo MPT Partido da Terra. A candidata de 36 anos é a única mulher a concorrer à Câmara Municipal de Coimbra. É secretária-geral do PDR, jornalista de profissão e atleta de halterofilismo na Associação Académica de Coimbra.



Licenciou-se na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, estudou na Universidad Complutense de Madrid onde tirou um mestrado e está atualmente a estudar Direito.

Jorge Gouveia Monteiro volta a encabeçar o movimento “Cidadãos por Coimbra”. O empresário de 65 anos é licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra e entre 1986 e 1990 foi membro da Assembleia Municipal. Em 1997 foi eleito vereador na autarquia pela CDU e voltou a ocupar esse cargo entre 2005 e 2009, quando foi responsável pelo pelouro da Habitação.



O antigo campeão de natação da Académica e militante do PCP desde 1976, Jorge Gouveia Monteiro acabou por se desvincular dos comunistas em 2017. O candidato acompanhou o CpC desde a sua fundação e aderiu formalmente ao movimento em 2016, tendo sido cabeça de lista nas autárquicas de 2017 e falhado a eleição para vereador por menos de uma centena de votos.

O ex-bastonário da Ordem dos Médicos, de 61 anos, será o cabeça de lista do PSD, CDS, PPM, Volt, RIR, Aliança e “Nós, Cidadãos”. O médico nos Hospitais da Universidade de Coimbra e Professor Auxiliar na Faculdade de Medicina é atualmente vereador, tendo se candidatado em 2017 pelo movimento “Somos Coimbra”.

Manuel Machado recandidata-se à Câmara Municipal de Coimbra pelo Partido Socialista. O atual presidente do executivo da autarquia e líder da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) candidata-se assim a um terceiro mandato consecutivo, tendo já ocupado o cargo entre 1990 e 2001.



Economista de profissão, foi vereador do município responsável a tempo permanente pelas áreas da Habitação Social e Educação (1985/1990) e pelas áreas de Recursos Humanos, Administração Geral, Finanças e Património (1983/1985). Licenciado em Economia pela Universidade de Coimbra, o autarca de 65 anos é militante do PS desde 1974.

Miguel Ângelo Marques é o primeiro candidato do Chega à Câmara de Coimbra. O empresário de 49 anos tem no seu percurso profissional uma passagem de dez anos como delegado de propaganda médica e delegado hospitalar na zona de Lisboa, vindo a progredir mais tarde para chefe nacional de vendas e marketing.



Após este ciclo, abraçou um projeto da Associação Nacional de Farmácias para reestruturação, otimização, consultadoria e modernização de todas as farmácias de zona Centro. Em 2014, deu início a uma atividade como empresário em nome individual, na área da informática, embora nos últimos cinco anos se tenha dedicado em exclusivo ao ramo imobiliário.

Natural do Peso da Régua, o candidato de 30 anos é diretor de Marketing de profissão e reside em Coimbra há quatro anos, depois de ter vivido em Londres.Nas últimas eleições, o PS conquistou cinco mandatos, a coligação PSD/CDS-PP/MPT/PPM conseguiu três, o movimento Somos Coimbra alcançou dois e a CDU um.

Coimbra em números

Notas metodológicas:

A RTP reuniu os dados de cada concelho no que diz respeito à população, rendimento médio mensal, setores dominantes na economia e taxa de desemprego. Para além dos concelhos capitais de distrito, damos destaque a outros quatro concelhos por decisão editorial. São eles: Almada, Amadora, Figueira da Foz e Odemira.

Nos casos de Odemira, Faro e Lisboa, por terem um número elevado de estrangeiros residentes, incluímos também a percentagem de cidadãos estrangeiros no total da população.

A nível da população, conta o número absoluto de pessoas apurado no Censos 2021 e a variação percentual em relação ao Censos anterior (2011). Já o número de eleitores diz respeito a junho de 2021, conforme consta em Diário da República n.º116/2021, Série de 2021-06-17.

Quanto ao rendimento médio mensal, contabiliza-se o valor em euros do rendimento dos trabalhadores por conta de outrem em 2019. Para efeitos de comparação, a média nacional era de 1.206€, mas apenas seis concelhos analisados igualam ou estão acima desse valor.

Em relação ao setor com mais trabalhadores, é apresentado nesta infografia o que obteve a percentagem mais elevada de respostas por concelho, ou seja, aquele que em cada concelho emprega mais pessoas. Os dados são relativos a 2019, mas refletem a tendência dos últimos anos.

Contamos ainda com os dados do desemprego, com a percentagem de desempregados inscritos no IEFP em 2020. Para comparação, a percentagem nacional foi de 5,8 por cento.

Por fim, lembramos também os resultados de há quatro anos, nas Eleições Autárquicas de 1 de outubro de 2017.

Fontes: INE, PORDATA, IEFP, Secretaria-Geral da Administração Interna