Autárquicas 2021. PS apresentara candidatura à CM do Porto no momento oportuno

José Luís Carneiro admite todas as hipóteses em relação a uma candidatura à Câmara do Porto. O Secretário-geral adjunto do PS diz que, no momento oportuno, o partido vai apresentar uma candidatura. A quatro meses das eleições recusa que existam dificuldades em encontrar alguém.