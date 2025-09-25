Autárquicas 2025. Beja
Na corrida para as autárquicas de 12 de outubro de 2025, conheça os candidatos, os números do concelho e os resultados das últimas eleições, que se realizaram em 2021.
Candidatos à Presidência da Câmara
Paulo Arsénio – Valorizar Beja
Presidente da câmara desde 2017, o técnico de administração tributária de 53 anos é o candidato do PS à autarquia de Beja em busca de um terceiro mandato.
Nuno Palma Ferro – Beja ConsegueA coligação Beja Consegue que integra, desde 2025, o PPD/PSD, CDS-PP e IL, repete Nuno Palma Ferro à corrida à autarquia. O professor de 54 anos é atualmente vereador sem pelouro no município.
David Catita – Chega
O Chega aposta em David Catita de 48 anos, um técnico ambiental e agricultor, para cabeça de lista à autarquia.Vítor Picado – CDUO psicólogo de 47 anos, que é atualmente vereador sem pelouro no município, é a aposta da CDU para recuperar a autarquia que geriu entre 1976 – 2009 e posteriormente entre 2013 e 2017.
Madalena Figueira – Bloco de Esquerda
A economista Madalena Figueira de 28 anos é a candidata do Bloco de Esquerda.
Beja em números- População: 33.954 (+0,9% em relação a 2021)
- N.º de eleitores: 28.295
- Rendimento médio mensal: 1.299€
- Habitação por m²: 1.117€ (+22,7% em relação a 2021)
- Ramo de atividade com mais trabalhadores:
- Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
- Comércio a retalho (exceto veículos)
- Indústrias transformadoras
- Pequenas: 5.057
- Médias: 35
- Grandes: 2
- Vitórias eleitorais em Autárquicas: CDU - 10 / PS - 3
Notas metodológicas: A RTP reuniu os dados de cada concelho no que diz respeito à população, rendimento médio mensal, ramos de atividade dominantes na economia, percentagem de pessoas inscritas no centro de emprego e valores [da] habitação. Para além das 18 capitais de distrito, às quais se juntam Ponta Delgada e Funchal, damos também destaque aos dois concelhos mais populosos do país: Sintra e Vila Nova de Gaia.
Ao nível da população, [consideram-se] as estimativas provisórias de população residente – pós-censitárias – revistas em junho de 2024, com variação percentual em relação aos Censos de 2021. O número de eleitores diz respeito a 15 de junho de 2025, conforme consta no Diário da República n.º 115/2025, Série II de 2025-06-17.
Relativamente ao rendimento médio mensal, contabiliza-se o valor bruto, em euros, auferido pelos trabalhadores por conta de outrem de cada concelho em 2023. Para efeitos de comparação, a média nacional situava-se em 1.460,8 €, mas apenas seis dos concelhos analisados estão acima deste valor ou com valores aproximados.
Quanto aos ramos de atividade com maior número de trabalhadores, são apresentados os três setores com mais pessoal empregado. Os dados referem-se a 2023, mas refletem a tendência dos últimos anos.
No que respeita às empresas de cada concelho, as pequenas têm até 50 trabalhadores e um volume de negócios até 10 milhões de euros; as médias têm menos de 250 trabalhadores e até 50 milhões de euros; e as grandes contam com mais de 250 trabalhadores e um volume de negócios superior a 50 milhões de euros (dados de 2023).
Incluem-se ainda os dados do desemprego no continente, nomeadamente a percentagem de pessoas inscritas nos centros de emprego (à procura do primeiro emprego ou desempregadas), calculada a partir do valor médio mensal de inscritos em 2024. Nas regiões autónomas, foi apenas possível obter os dados relativos à taxa de desemprego (NUTS II – 2024) no 2.º trimestre de 2025. Para comparação, a percentagem nacional foi de 5,9 %.
Sobre a habitação, os dados apresentam o valor mediano da avaliação bancária por metro quadrado registado em 2024, com a respetiva variação percentual face a 2021, ano das anteriores eleições autárquicas. A referência nacional situa-se em 1.662 €/m² e a variação nacional foi de um aumento de 35 %.
Por fim, são também apresentados os resultados das anteriores eleições autárquicas, realizadas em 26 de setembro de 2021.
Fontes: PORDATA; INE; Secretaria-Geral da Administração Interna; Diário da República; CNE
