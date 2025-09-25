Autárquicas 2025. Beja

A RTP realiza um ciclo de debates nas capitais de distrito. O debate de Leiria acontece esta quinta-feira.

Candidatos à Presidência da Câmara

Paulo Arsénio – Valorizar Beja

Presidente da câmara desde 2017, o técnico de administração tributária de 53 anos é o candidato do PS à autarquia de Beja em busca de um terceiro mandato.

Nuno Palma Ferro – Beja Consegue A coligação Beja Consegue que integra, desde 2025, o PPD/PSD, CDS-PP e IL, repete Nuno Palma Ferro à corrida à autarquia. O professor de 54 anos é atualmente vereador sem pelouro no município.

David Catita – Chega

O Chega aposta em David Catita de 48 anos, um técnico ambiental e agricultor, para cabeça de lista à autarquia. Vítor Picado – CDU O psicólogo de 47 anos, que é atualmente vereador sem pelouro no município, é a aposta da CDU para recuperar a autarquia que geriu entre 1976 – 2009 e posteriormente entre 2013 e 2017.

Madalena Figueira – Bloco de Esquerda

A economista Madalena Figueira de 28 anos é a candidata do Bloco de Esquerda.

Beja em números - População: 33.954 (+0,9% em relação a 2021)

- N.º de eleitores: 28.295

- Rendimento médio mensal: 1.299€

- Habitação por m²: 1.117€ (+22,7% em relação a 2021)

- Ramo de atividade com mais trabalhadores:

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca

Comércio a retalho (exceto veículos)

Indústrias transformadoras - N.º de empresas:

Pequenas: 5.057

Médias: 35

Grandes: 2 - Desemprego: 5,9%

