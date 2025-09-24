Autárquicas 2025. Castelo Branco

Candidatos à Presidência da Câmara

Leopoldo Rodrigues - PS

José Augusto Alves – AD (PSD/CDS PP)

João Ribeiro – Chega

José Henriques - Iniciativa Liberal

Mário Camões - Coligação Esquerda Livre (Livre e BE)

Carlos Canhoto - CDU (PCP/PEV)

Castelo Branco em números

53.342 (+1,7% em relação a 2021)

- N.º de eleitores: 47.919

- Rendimento médio mensal: 1.200€

- Habitação por m²: 928€ (+21,6% em relação a 2021)

Indústrias transformadoras

Comércio a retalho (exceto veículos)

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca - N.º de empresas:

Pequenas: 6.255

Médias: 28

Grandes: 2 - Desemprego: 6,3%

- Vitórias eleitorais em Autárquicas: PS - 8 / PSD - 5

Notas metodológicas: A RTP reuniu os dados de cada concelho no que diz respeito à população, rendimento médio mensal, ramos de atividade dominantes na economia, percentagem de pessoas inscritas no centro de emprego e valores [da] habitação. Para além das 18 capitais de distrito, às quais se juntam Ponta Delgada e Funchal, damos também destaque aos dois concelhos mais populosos do país: Sintra e Vila Nova de Gaia.

Ao nível da população, [consideram-se] as estimativas provisórias de população residente – pós-censitárias – revistas em junho de 2024, com variação percentual em relação aos Censos de 2021. O número de eleitores diz respeito a 15 de junho de 2025, conforme consta no Diário da República n.º 115/2025, Série II de 2025-06-17.

Relativamente ao rendimento médio mensal, contabiliza-se o valor bruto, em euros, auferido pelos trabalhadores por conta de outrem de cada concelho em 2023. Para efeitos de comparação, a média nacional situava-se em 1.460,8 €, mas apenas seis dos concelhos analisados estão acima deste valor ou com valores aproximados.

Quanto aos ramos de atividade com maior número de trabalhadores, são apresentados os três setores com mais pessoal empregado. Os dados referem-se a 2023, mas refletem a tendência dos últimos anos.

No que respeita às empresas de cada concelho, as pequenas têm até 50 trabalhadores e um volume de negócios até 10 milhões de euros; as médias têm menos de 250 trabalhadores e até 50 milhões de euros; e as grandes contam com mais de 250 trabalhadores e um volume de negócios superior a 50 milhões de euros (dados de 2023).

Incluem-se ainda os dados do desemprego no continente, nomeadamente a percentagem de pessoas inscritas nos centros de emprego (à procura do primeiro emprego ou desempregadas), calculada a partir do valor médio mensal de inscritos em 2024. Nas regiões autónomas, foi apenas possível obter os dados relativos à taxa de desemprego (NUTS II – 2024) no 2.º trimestre de 2025. Para comparação, a percentagem nacional foi de 5,9 %.

Sobre a habitação, os dados apresentam o valor mediano da avaliação bancária por metro quadrado registado em 2024, com a respetiva variação percentual face a 2021, ano das anteriores eleições autárquicas. A referência nacional situa-se em 1.662 €/m² e a variação nacional foi de um aumento de 35 %.

Por fim, são também apresentados os resultados das anteriores eleições autárquicas, realizadas em 26 de setembro de 2021.

Fontes: PORDATA; INE; Secretaria-Geral da Administração Interna; Diário da República; CNE



Tem 62 anos e é o atual presidente da Câmara de Castelo Branco (liderada há 28 anos pelo PS). Em 1990, licenciou-se em História na Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa e, passados quatro anos, concluiu outra licenciatura, desta vez em História, Ramo Educacional, na mesma faculdade. Tem um mestrado em Educação, na Universidade da Beira Interior, na Covilhã, e uma pós-graduação em Administração Escolar. Atualmente é professor do Agrupamento de Escolas Afonso de Paiva. De fevereiro de 2016 a outubro de 2021 foi diretor do Centro de Emprego e Formação Profissional de Castelo Branco.Lidera a coligaçãoque integra: o SEMPRE - Movimento Independente, o PPD/PSD e o CDS-PP. Com 66 anos, iniciou a carreira na área militar licenciando-se em Ciências Sócio Militares – arma de Infantaria da Academia Militar, é coronel de Infantaria, na reserva. Desde 2015 é provedor da Santa Casa da Misericórdia de Castelo Branco e preside o Conselho Geral do Instituto Politécnico de Castelo Branco desde 2021. José Augusto Alves foi o número dois do executivo socialista liderado por Luís Correia até julho de 2020, altura em que assumiu as funções de presidente (entre 2020 e 2021). Ainda assim, sempre se apresentou como independente.Nasceu em Castelo Branco e vai fazer 38 anos em dezembro. A página eletrónica da Assembleia da República diz que João Ribeiro tem a “frequência da Licenciatura em Gestão”. É empresário no setor dos transportes e foi eleito deputado nas últimas legislativas, pelo círculo de Castelo Branco. Dois meses antes da eleição, foi notícia (revista Sábado, 12 de março de 2025 ) porque, sendo proprietário da transportadora RJBN “levou a empresa à insolvência com uma dívida de mais de meio milhão de euros.” O candidato é também membro da Assembleia Municipal de Castelo Branco e é o atual presidente da distrital do Chega, no quadriénio 2022/26.É natural de Castelo Branco, tem 45 anos. Farmacêutico de profissão, licenciou-se em Ciências Farmacêuticas, pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, tem um Mestrado em Logística, pelo Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Dedicou mais de uma década à área da distribuição farmacêutica. No campo político, é membro da Iniciativa Liberal desde 2022.Tem 35 anos, é natural de Castelo Branco, é licenciado em gestão pelo ISCTE, tem um mestrado nos Estados Unidos onde foi distinguido como melhor aluno. Mário Camões, sócio-gerente de uma microempresa ligada à agricultura, trabalhou na Microsoft, Toshiba, Google, Cisco. No campo político, integrou como Independente a lista do Bloco de Esquerda às eleições legislativas de 2024.Tem 51 anos, doutor em Música pela Universidade de Aveiro, é licenciado em Saxofone e Música de Câmara pelo conservatório de CergyPontoise, França. É atualmente professor adjunto convidado na Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco e professor no Conservatório Regional de Castelo Branco. É também membro do executivo distrital de Castelo Branco do Sindicato dos Professores da Região Centro (SPRC) e do Conselho Nacional da Fenprof.