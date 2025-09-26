Autárquicas 2025. Évora

A RTP realiza um ciclo de debates nas capitais de distrito. O debate de Évora acontece esta sexta-feira.

Candidatos à presidência da Câmara

Carlos Zorrinho (Partido Socialista) Figura proeminente do PS, Carlos Zorrinho nasceu em Óbidos, tem 66 anos e é professor universitário. Apresentou a candidatura “Évora Viva” para fazer da cidade alentejana uma capital aos sul. Teve vários cargos políticos ao longo dos anos. Foi deputado na Assembleia da República pelo PS nas legislativas de 1995, 1999, 2002, 2005, 2009 e 2011.



Teve também cargos em governos socialistas: em 2000 foi secretário de Estado Adjunto da Administração Interna e em 2009 ocupou o cargo de secretário de Estado da Energia e Inovação do governo liderado por José Sócrates. Esteve também em funções como líder parlamentar do Partido Socialista entre os anos de 2011 e 2014, tendo sido, nesse ano, eleito eurodeputado.



É candidato à Câmara Municipal de Évora e apresenta pelo menos 17 propostas no programa eleitoral.



Entre elas a criação de equipas que se coordenem com as Juntas de Freguesia para manutenção da limpeza pública, criação de um espaço habitação que promova acesso à habitação, recuperação de vias rodoviárias, requalificar estacionamento e criar fluidez no trânsito e a recuperação de equipamentos sanitários públicos.





Propõe ainda o reforço da iluminação pública em zonas críticas, implementação de um sistema de videovigilância, concretizar acessibilidades e infraestruturas de apoio ao Hospital Central do Alentejo, valorizar Balcão Único do Munícipe, implementação da plataforma digital que melhore a comunicação com os munícipes e criação do Espaço do Investimento para apoio ao empreendedorismo e investimento no concelho.

Fábio Cabaço (Iniciativa Liberal) A Iniciativa Liberal apresentou Fábio Cabaço como candidato à presidência da Câmara de Évora. Tem 39 anos, formação académica em Estudos Europeus, Economia, Direito e Sociedade. É natural da freguesia do Redondo e vive na cidade de Évora.



Fábio Cabaço propõe para a autarquia eborense uma gestão orientada para o crescimento económico da cidade, aumentando a oferta e acesso à habitação. Quer também a revitalização do património urbano e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos de Évora.

Florbela Fernandes (Independente) Florbela Fernandes tem 49 anos e apresentou uma candidatura independente com o Movimento Cuidar Évora. É vereadora da Câmara Municipal e tem formação como Assistente Social, com uma pós-graduação em Gestão de Qualidade dos Serviços Municipais e Freguesias e Administração Social.



Ocupou cargos públicos em Serpa e Lisboa tendo regressado a Évora em 1998.



O Movimento Cuidar Évora descreve-se como o único que compreende, de facto, os eborenses e apresentou com prioridades para a cidade de Évora a reorganização interna do município, conservação dos espaços públicos da cidade e das aldeias circundantes, o desenvolvimento económico e resolução da crise de habitação.

Henrique Sim-Sim (PSD/CDS/PPM)

Natural de Évora, Henrique Sim-Sim é vereador na Câmara Municipal de Évora. Tem formação em Engenharia Zootécnica pela Universidade de Évora e é líder da Área Social e de Assuntos Institucionais da Fundação Eugénio de Almeida.



É a segunda vez que Henrique Sim-Sim se candidata à presidência da Câmara Municipal de Évora depois de ter arrecadado mais de 19 por cento dos votos nas eleições de 2021.



Vive em Évora e apresenta-se como uma alternativa à CDU que atualmente lidera a Câmara.



Henrique Sim-Sim apresentou no seu programa eleitoral várias medidas para revitalizar a cidade de Évora. O atual vereador pretende aproveitar os fundos europeus, dar apoio a instituições sociais, culturais e desportivas da cidade, valorizar serviços municipais, atrair investimento e criar emprego qualificado.



As acessibilidades ao Hospital Central do Alentejo também são uma das grandes prioridades para a coligação, tal como o investimento em Centros de Saúde, Unidades de Saúde Familiar e tentar concretizar com sucesso Évora Capital Europeia da Cultura em 2027.

João Oliveira (CDU) João Oliveira é uma das caras mais conhecidas da CDU. Natural de Évora tem 46 anos, é advogado e é a aposta da Coligação para a Câmara Municipal de Évora, que vai perder Carlos Pinto de Sá devido à limitação de mandatos.



João Oliveira foi, entre 2007 e 2022, deputado na Assembleia da República pelo PCP, tendo perdido nesse ano o lugar que ocupava para o PSD. É também membro da Comissão Política do Comité Central do Partido Comunista Português. É atualmente eurodeputado.



A candidatura a Évora, diz a CDU, apresenta uma proposta clara e prioritária para manter a Câmara Municipal de uma cidade que é capital de distrito e que o programa de João Oliveira se afigura como um espaço de convergência.

Pedro Ferreira (Bloco de Esquerda) O candidato do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Évora foi escolhido no último mês de agosto. Depois da desistência de Bruno Martins, por motivos de doença, o BE formalizou a candidatura de Pedro Ferreira à eleição do executivo eborense no dia 12 de outubro.



Natural de Évora, tem 46 anos e é Engenheiro Informático na Câmara de Portel. É especialista em cibersegurança e proteção de dados, dando formação nas duas áreas. Foi cabeça-de-lista do Bloco pelo círculo eleitoral de Évora nas legislativas de maio deste ano.



A Comissão Coordenadora Distrital de Évora do Bloco de Esquerda anunciou que a escolha de Pedro Ferreira é a de “uma candidatura de mulheres e homens que conhecem a cidade e o concelho”.

Ruben Miguéis (Chega) Tem 41 anos, é natural de Oeiras (reside há vários anos em Évora) e é o candidato do Chega à Câmara Municipal. É Engenheiro Zootécnico e atualmente exerce funções de empresários nos setores agrícola e imobiliário.



A decisão foi tomada no início do ano pela Distrital de Évora do Chega e teve aval do presidente do partido, André Ventura.



O empresário candidata-se para fazer de Évora uma cidade melhor do que é e garante que um dos seus focos será a habitação.



Évora em números - População: 53.908 (+0,1% em relação a 2021)

- N.º de eleitores: 46.033

- Rendimento médio mensal: 1.370€

- Habitação por m²: 1.659€ (+29,7% em relação a 2021)

-Ramo de atividade com mais trabalhadores:

Indústrias transformadoras

Administrativa e dos serviços de apoio

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca - N.º de empresas:

Pequenas: 7.565

Médias: 34

Grandes: 4 - Desemprego: 4,4%

- Vitórias eleitorais em Autárquicas: CDU - 10 / PS - 3

