Autárquicas 2025. O último dia de campanha

Esta sexta-feira é o último dia de campanha rumo às eleições autárquicas do próximo domingo, dia 12 de outubro. Acompanhe aqui em direto todas as incidências.
Foto: Tiago Petinga - Lusa
A líder da Iniciativa Liberal manifestou-se hoje convicta de que irá acordar segunda-feira com um "grande sorriso" após os resultados do partido nas eleições de domingo.
"Sinceramente, eu estou mesmo muito convencida que vou estar com um grande sorriso na segunda-feira de manhã, aliás, no próprio domingo à noite, com o ótimo resultado da Iniciativa Liberal das nossas candidaturas próprias, também das nossas coligações", afirmou aos jornalistas Mariana Leitão, no final de contactos com a população em Santa Maria da Feira, Aveiro, que assinala o último momento público da campanha eleitoral, a primeira que fez enquanto líder partidária.
Mostrando-se "extremamente satisfeita", Mariana Leitão acrescentou que, "a partir de segunda-feira", o objetivo é "começar a trabalhar efetivamente e a exercer o poder nas autarquias locais", naquilo que será "um marco significativo" para o partido, que tem 90 eleitos desde 2021.
Em campanha em Santa Maria da Feira, onde candidata Carla Abreu como cabeça de lista à Câmara, Mariana Leitão reiterou que o objetivo é "triplicar o número de eleitos em 2021", afirmando estar "muito convencida" que esse objetivo será alcançado.
"Temos feito um trabalho no terreno, município a município", numa campanha que "superou expectativas", disse, acrescentando: "Foi a minha primeira campanha enquanto líder da Iniciativa Liberal e, sinceramente, saio muitíssimo satisfeita, muito orgulhosa de todos os nossos candidatos, um pouco por todo o país e do trabalho que a Iniciativa Liberal tem feito ao longo dos anos".
Na segunda-feira, "vou acordar com um grande sorriso a partir do momento em que tivermos vereadores eleitos onde quer que seja, porque sei que isso vai fazer a diferença para as pessoas naquele município", conclui.
As forças de apoio a Alexandra Leitão em Lisboa foram unânimes na confiança para as eleições de domingo.
Foto: Nuno Patrício - RTP
O presidente da República vai falar no sábado ao país a apelar ao voto nas eleições autárquicas. Marcelo Rebelo de Sousa recorda que se trata de um ato eleitoral que, por norma, regista uma forte abstenção.
Foto: José Coelho - Lusa
A Iniciativa Liberal diz que o PS não tem problemas com o Orçamento do Estado porque o documento não muda muito. Mariana Leitão acusa os socialistas de estarem a dar respaldo, a uma proposta pouco ambiciosa, que já era comum ver durante a governação de António Costa.
Foto: António Pedro Santos - Lusa
Luís Montenegro pediu uma maioria absoluta para Carlos Moedas em Lisboa. O candidato dramatizou o discurso - disse que na capital a escolha é entre a moderação e o caos.
Foto: Rui Minderico - Lusa
Paulo Raimundo diz que o Prémio Nobel da Paz não foi entregue a Trump, mas uma "Trumpista". Numa arruada, na Baixa da Banheira, no concelho da Moita, o secretário-geral do PCP acusou os socialistas de só inaugurarem obras projetadas pela CDU.
Foto: Fernando Veludo - Lusa
O Bloco de Esquerda voltou a acusar o Governo de transformar Portugal num cúmplice direto do genocídio em Gaza. Mariana Mortágua exige explicações ao Executivo sobre as "conversas fechadas" sobre os caças F-35 com destino a Israel.
Cai esta sexta-feira o pano sobre a campanha para as eleições autárquicas. A maior parte das lideranças dos partidos com representação parlamentar definiu o norte do país como derradeira plataforma de apelos aos mais de 9,3 milhões de eleitores que são convocados para as urnas no próximo domingo.