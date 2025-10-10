pulse-iconDireto

Autárquicas 2025. O último dia de campanha

por RTP

Esta sexta-feira é o último dia de campanha rumo às eleições autárquicas do próximo domingo, dia 12 de outubro. Acompanhe aqui em direto todas as incidências.

Foto: Tiago Petinga - Lusa

por RTP

Nova Direita em festa no Rossio e com o sentimento de "dever cumprido"

A candidata à Câmara de Lisboa da Nova Direita, Ossanda Líber, afirmou hoje que se sente realizada com a campanha e tem o "sentimento de dever cumprido", durante um evento do partido na Praça do Rossio.

"Eu dei tudo, ou seja, estive com as pessoas, apresentei propostas, denunciei os problemas, andei na rua e, por isso, sinto que tenho o sentimento de dever cumprido e o sentimento de ter escolhido as pessoas certas para este combate", sublinhou Ossanda Líber.

Em plena Praça do Rossio, o partido ergueu um palco encostado ao monumento em homenagem a D. Pedro IV onde a música ao vivo reunia algumas dezenas de pessoas, sobretudo turistas curiosos.

Quanto a propostas e à recetividade das mesmas por parte dos eleitores, a candidata garantiu que a proposta na área da habitação, que prevê a construção de 17.000 casas, foi uma das melhor recebidas.

"As pessoas todas têm consciência que as 2.000, 3.000, 4.000 casas que os outros propõem não vão resolver o problema, mas sobretudo têm consciência de uma coisa, que todos nós sabemos que eles prometem e falham, e eu, com as 17.000 que eu proponho, se eu falhar, mesmo assim, se eu fizer só metade, ainda é mais do que eles propõem todos juntos", argumentou.

Outro tema que considerou ter tido impacto junto dos eleitores foi a temática da imigração e, apontando para as pessoas que se distribuíam pela praça a ouvir música ladeadas por um insuflável para crianças e uma rulote com comida, afirmou que estavam presentes pessoas "provenientes da imigração".

"No início do meu trabalho não percebiam muito bem porque é que eu era uma mulher direita, depois começaram a perceber que não se trata tanto de esquerda ou direita: trata-se de ter uma pessoa que represente todos de igual maneira e que tem uma política de imigração que convenha a todos", argumentou.

"Quando eu falo na imigração, quando eu falo na necessidade de misturar toda a gente, não termos guetos religiosos nem étnicos, isso tudo, toda a gente percebe, até os imigrantes percebem", acrescentou.

Lusa
por Lusa

Mariana Leitão (IL) à espera de sorrir com resultados da sua primeira campanha como líder

A líder da Iniciativa Liberal manifestou-se hoje convicta de que irá acordar segunda-feira com um "grande sorriso" após os resultados do partido nas eleições de domingo.

"Sinceramente, eu estou mesmo muito convencida que vou estar com um grande sorriso na segunda-feira de manhã, aliás, no próprio domingo à noite, com o ótimo resultado da Iniciativa Liberal das nossas candidaturas próprias, também das nossas coligações", afirmou aos jornalistas Mariana Leitão, no final de contactos com a população em Santa Maria da Feira, Aveiro, que assinala o último momento público da campanha eleitoral, a primeira que fez enquanto líder partidária.

Mostrando-se "extremamente satisfeita", Mariana Leitão acrescentou que, "a partir de segunda-feira", o objetivo é "começar a trabalhar efetivamente e a exercer o poder nas autarquias locais", naquilo que será "um marco significativo" para o partido, que tem 90 eleitos desde 2021.

Em campanha em Santa Maria da Feira, onde candidata Carla Abreu como cabeça de lista à Câmara, Mariana Leitão reiterou que o objetivo é "triplicar o número de eleitos em 2021", afirmando estar "muito convencida" que esse objetivo será alcançado.

"Temos feito um trabalho no terreno, município a município", numa campanha que "superou expectativas", disse, acrescentando: "Foi a minha primeira campanha enquanto líder da Iniciativa Liberal e, sinceramente, saio muitíssimo satisfeita, muito orgulhosa de todos os nossos candidatos, um pouco por todo o país e do trabalho que a Iniciativa Liberal tem feito ao longo dos anos".

Na segunda-feira, "vou acordar com um grande sorriso a partir do momento em que tivermos vereadores eleitos onde quer que seja, porque sei que isso vai fazer a diferença para as pessoas naquele município", conclui.

por RTP

Arruada em Lisboa. "É para ganhar" diz coligação Por Lisboa

As forças de apoio a Alexandra Leitão em Lisboa foram unânimes na confiança para as eleições de domingo.

"É para ganhar" foi o mote para Mariana Mortágua, do Bloco de esquerda, Rui Tavares, do Livre, e Inês Sousa Real, do PAN.
por RTP

Marcelo vai apelar ao voto nas eleições autárquicas

Foto: Nuno Patrício - RTP

O presidente da República vai falar no sábado ao país a apelar ao voto nas eleições autárquicas. Marcelo Rebelo de Sousa recorda que se trata de um ato eleitoral que, por norma, regista uma forte abstenção.

por RTP

Iniciativa Liberal quer triplicar o número de eleitos

Foto: José Coelho - Lusa

A Iniciativa Liberal diz que o PS não tem problemas com o Orçamento do Estado porque o documento não muda muito. Mariana Leitão acusa os socialistas de estarem a dar respaldo, a uma proposta pouco ambiciosa, que já era comum ver durante a governação de António Costa.

VER MAIS
Sem revelar ainda o sentido de voto, a Iniciativa Liberal insiste que o Orçamento coloca o Estado antes dos portugueses e que prejudica a classe média.

Mariana Leitão fez campanha, na manhã desta sexta-feira, no Mercado de Guimarães, onde reafirmou o objetivo de triplicar o número de eleitos em relação às últimas autárquicas.
por RTP

Montenegro pede maioria absoluta para Moedas em Lisboa

Foto: António Pedro Santos - Lusa

Luís Montenegro pediu uma maioria absoluta para Carlos Moedas em Lisboa. O candidato dramatizou o discurso - disse que na capital a escolha é entre a moderação e o caos.

VER MAIS
por RTP

Raimundo acusa PS de inaugurar obras projetadas pela CDU

Foto: Rui Minderico - Lusa

Paulo Raimundo diz que o Prémio Nobel da Paz não foi entregue a Trump, mas uma "Trumpista". Numa arruada, na Baixa da Banheira, no concelho da Moita, o secretário-geral do PCP acusou os socialistas de só inaugurarem obras projetadas pela CDU.

VER MAIS
por RTP

Bloco confiante na eleição de vereador do Porto

Foto: Fernando Veludo - Lusa

O Bloco de Esquerda voltou a acusar o Governo de transformar Portugal num cúmplice direto do genocídio em Gaza. Mariana Mortágua exige explicações ao Executivo sobre as "conversas fechadas" sobre os caças F-35 com destino a Israel.

VER MAIS
A coordenadora do Bloco diz que o assunto coloca em causa a palavra do próprio primeiro-ministro.

Mariana Mortágua fez, esta sexta-feira de manhã, uma arruada no Porto, onde disse que está confiante na reeleição do vereador Sérgio Aires.
por Carlos Santos Neves - RTP

Autárquicas à vista. Campanha chega ao fim com maior parte dos líderes a norte

Mais de 9,3 milhões de eleitores são chamados a votar nas autárquicas do próximo domingo António Antunes - RTP

Cai esta sexta-feira o pano sobre a campanha para as eleições autárquicas. A maior parte das lideranças dos partidos com representação parlamentar definiu o norte do país como derradeira plataforma de apelos aos mais de 9,3 milhões de eleitores que são convocados para as urnas no próximo domingo.

VER MAIS
Ao cabo de 11 dias de incessantes deslocações de norte a sul, o primeiro-ministro ruma à sua cidade natal, Espinho. Isto depois de escalas no Mercado do Bolhão, no Porto, em Vila Nova de Gaia e em Aveiro. O comício final está agendado para as 20h00.

Na quinta-feira, dia marcado pela apresentação da proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano, Luís Montenegro levou o documento para a campanha, em Sintra, sustentando que está em causa “um enorme esforço de justiça social”.

“Hoje demos cumprimento, mais uma vez, ao nosso compromisso de descer os impostos sobre o rendimento do trabalho, sobre o IRS, de toda a gente, mas em particular da classe média”, reivindicou.Nestas autárquicas, o eleitorado vai definir a distribuição de poder em 308 câmaras municipais, 308 assembleias municipais e 3.221 assembleias de freguesia. Trinta e sete freguesias decidem em plenários de cidadãos por terem menos de 150 eleitores.

Sintra é precisamente, esta sexta-feira, a primeira escala do líder do PS, que apontará ainda à Gare do Oriente para a assinatura do Compromisso Autárquico dos Candidatos à Área Metropolitana de Lisboa. Mais tarde, a caravana socialista passa, a norte, por Gondomar, Valongo, Vila Nova de Gaia e, finalmente, no Porto.

Também José Luís Carneiro falou do Orçamento na véspera, em Braga, garantido que irá “contribuir para a estabilidade política”, como prescreveu, de resto, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. O secretário-geral socialista carregou na ideia de um aumento das pensões mais baixas “de forma duradoura e estrutural”.

“Nós vamos cumprir a nossa palavra, a palavra que nos foi solicitada por parte das cidadãs e dos cidadãos nas eleições há três meses. Nós vamos contribuir para a estabilidade política do nosso país, porque é isso que as pessoas querem, é que sejamos capazes de contribuir para a estabilidade política”, enumerou.

André Ventura culminará a campanha do Chega no Minho – após uma arruada em Braga e uma passagem por Vila Verde, subirá ao púlpito de um comício de fecho no Santoinho, em Viana do Castelo.

O número um do Chega prometeu na quinta-feira confrontar o Governo com o caso dos migrantes marroquinos que saíram da Pousada de Juventude de São Pedro do Sul, onde se encontravam sob a tutela da Segurança Social.

“O Governo tem que perceber quando é demais e tem que fazer alguma coisa para evitar que situações destas se repitam”, afirmou o líder do partido de extrema-direita em Vila Real.

Quanto ao Orçamento do Estado, Ventura disse ser prematuro acenar com o sentido de voto do Chega, capítulo que se encontra ainda “muito longe”.O líder do CDS-PP e ministro da Defesa, Nuno Melo, escolheu os Açores para o último dia da campanha eleitoral. O destino é Velas, em São Jorge.


Mariana Leitão, presidente da Iniciativa Liberal, concluirá a campanha em Matosinhos, isto depois de escalas no Marcado de Guimarães, em Santa Maria da Feira e Aveiro.

A líder dos liberais acusou na última noite o Executivo de impulsionar, de forma repetida e sem justificação, a despesa do Estado no âmbito orçamental – em dez mil milhões de euros anuais.

“A Iniciativa Liberal, que propunha medidas com um impacto fiscal ao nível dos dois mil milhões por ano, é que era radical?”, perguntou durante um discurso de campanha.

“Radical é aumentar brutalmente a despesa todos os anos sem nunca conseguir justificar de onde é que ela vem. Continua-se sem se conseguir resolver redundâncias na despesa pública, sem reduzir atos administrativos inúteis, sem reduzir o papel pelo papel, sem reconsiderar as funções que o Estado deve reduzir e as que deve manter”, reiterou.
À esquerda
O Livre escolheu igualmente o norte do país para encerrar o périplo autárquico, designadamente Gondomar. Os porta-vozes do partido Rui Tavares e Isabel Mendes Lopes, juntam-se, antes, a José Luís Carneiro em Sintra e em Lisboa, onde andarão também ao lado de Inês Sousa Real, dirigente do PAN.

Em matéria de Orçamento do Estado, Rui Tavares estimou, na quinta-feira, que o Executivo de PSD e CDS-PP dá mostras de pretender despolitizar a proposta para o próximo ano, tornando-a menos ambiciosa.

“Acho que Miranda Sarmento está a proceder a uma operação de despolitização do Orçamento, como se o Orçamento pudesse ser uma coisa inteiramente técnica e como se isso fosse uma coisa boa”, reprovou.

Já Inês Sousa Real, a porta-voz do Pessoas-Animais-Natureza, considerou “lamentável” a decisão, por parte do Governo, de antecipar a entrega da proposta de Orçamento do Estado ao Parlamento: “Achamos lamentável esta antecipação, porque se de alguma forma havia o compromisso e um calendário que já estava estabelecido o Orçamento do Estado não pode servir como arma de propaganda eleitoral”.Concorrem às autárquicas mais de 800 grupos de cidadãos e forças políticas. Estão em jogo 12.860 listas, segundo números provisórios da Comissão Nacional de Eleições.


CDU e Bloco de Esquerda fazem nas próximas horas um trajeto inverso. O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, tem por diante uma passagem pela Moita e uma arruada em Lisboa, antes de encerrar a campanha num comício em Évora. A coordenadora bloquista, Mariana Mortágua, vai do Porto à Amadora.

Raimundo considerou expectável, na quinta-feira, que o Chega acabe por viabilizar a proposta de Orçamento do Estado, uma vez que este “dá recursos públicos” a quem financia o partido de Ventura.

“Eu percebo bem porque é que o Chega está perfeitamente de acordo com este Orçamento, porque ele vai dar recursos públicos àqueles que financiam o Chega, os grandes grupos económicos. O que me custa acreditar é como é que o PS se deixa levar por esta conversa”, apontou a partir de Setúbal.

Mariana Mortágua acusou, por sua vez, o Governo de ter desenhado uma proposta de Orçamento eivada de “desigualdade fiscal” e benéfica, “por duas vias”, para a banca.

“A banca vai ser beneficiada neste Orçamento do Estado por duas vias. Vai descer o IRC, que é o imposto que a banca paga sobre os lucros, e vai deixar de pagar o adicional de solidariedade”, afirmou a dirigente do BE em Barcelos, onde associou ainda a escolha do momento da apresentação do documento com a publicação de notícias sobre a Spinumviva, empresa da família do primeiro-ministro.

c/ Lusa
