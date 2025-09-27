Autárquicas 2025. Portalegre

A RTP realiza um ciclo de debates nas capitais de distrito. O debate de Portalegre acontece este sábado.





Portalegre é uma autarquia que desde 2001 tem escapado ao domínio socialista, depois de Amílcar Santos ter cumprido apenas um mandato. Os eleitores deste concelho do Alto Alentejo têm pela frente o desafio de escolher entre cinco candidaturas a liderança do município nas próximas eleições autárquicas.



Candidatos à Presidência da Câmara

Fermelinda Carvalho - PSD / CDS

Fermelinda Carvalho recandidata-se à autarquia de Portalegre pela coligação PSD/CDS-PP. Natural da cidade, a candidata é formada em Engenharia de Produção Animal, tendo lecionado e iniciado, em 1991, atividade como empresária agrícola. É atualmente a autarca deste município e voltou a entrar na corrida eleitoral pelo compromisso que assumiu com a população há quatro anos: Fermelinda, de 54 anos, quer acabar todos os projetos.



A cumprir o primeiro mandato como autarca de Portalegre, exerce ainda funções de presidente da Associação de Agricultores do Distrito de Portalegre (AADP), foi também presidente do Conselho Consultivo das Mulheres Agricultoras de Portugal. Esta recandidatura tem como objetivo a criação de habitação acessível como uma das principais prioridades, que inclui ainda a expansão da zona industrial, a melhoria das acessibilidades e o apoio a jovens empresários.



Francisco Silva - PS

O candidato do Partido Socialista para estas eleições autárquicas é Francisco Silva, de 67 anos. Atual presidente da Comissão Política da Concelhia do PS de Portalegre, Francisco Silva exerceu funções como presidente da União de Freguesias da Sé e São Lourenço entre 2017 e 2021 e tem como um dos objetivos desta candidatura a criação de uma associação comercial que represente os setores do comércio, da indústria e dos serviços no concelho.



A Habitação, a regeneração urbana, a mobilidade e a Economia, são alguns dos setores que Francisco Silva quer dinamizar. O candidato pretende ainda construir um pavilhão multiusos e criar o Museu Nacional da Cortiça, apostando também na Cultura e no Desporto da cidade.





Diogo Júlio Serra - CDU

Pela CDU concorre Diogo Júlio Serra, de 71 anos à autarquia de Portalegre. O ex-dirigente sindical e gestor de projetos sociais quer inverter a perda de população e de importância da região. O candidato natural de Arronches e habitante há décadas em Portalegre é gestor de projetos e consultor cultural e turístico.



Apostar numa espécie de “indústria da cultura” é um dos principais objetivos do candidato, licenciado em Animação Educativa e Sociocultural, contribuindo para o desenvolvimento do concelho. Diogo Júlio Serra tem currículo na escrita também, sendo o livro “Arronches com Vida! — Memórias e Afetos” da sua autoria. Foi membro da comissão executiva da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo (suplente) e do Comité de Acompanhamento do Alentejo 2020 e do executivo do Conselho da Região Alentejo.



João Lopes Aleixo - Chega

O Chega escolheu o deputado João Lopes Aleixo, de 53 anos, para concorrer pelo partido à liderança da Câmara Municipal de Portalegre. O gestor de profissão foi eleito nas Legislativas deste ano pelo círculo eleitoral de Portalegre e prometeu abandonar funções na Assembleia da República caso consiga a presidência da autarquia.



O projeto político visa a “tolerância zero” à criminalidade grave e à corrupção, além de apoio à Economia, promovendo a fixação de empresas na região do Alto Alentejo e tentando inverter o despovoamento do território.



Ricardo Romão - Movimento Candidatura Livre e Independente por Portalegre (CLIP)

Pelo movimento Candidatura Livre e Independente por Portalegre candidata-se à autarquia Ricardo Romão, com o objetivo de reconquistar a Câmara Municipal – a CLIP liderou o município durante dois mandatos consecutivos, de 2013 a 2021. O médico veterinário acredita que a cidade precisa de uma liderança diferente.



O candidato de 51 anos quer recuperar alguns dos projetos já lançados pela governação da CLIP, incluindo a Estratégia Local de Habitação. Ricardo Romão quer ainda implementar uma reestruturação da organização interna da Câmara de Portalegre e recuperar o Castelo de Portalegre.



Portalegre em números

21.754 (-2,2% em relação a 2021)

- N.º de eleitores: 19.480

- Rendimento médio mensal:1.262€

- Habitação por m²: 938€ (+24,9% em relação a 2021)

- Ramo de atividade com mais trabalhadores:

Indústrias transformadoras

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca

Comércio a retalho (exceto veículos) - N.º de empresas:

Pequenas: 2.905

Médias: 6

Grandes: 5 - Desemprego: 4,4%

- Vitórias eleitorais em Autárquicas: PSD - 7 / PS - 4 / IND - 2

