Autárquicas 2025. Sintra
Na corrida para as eleições autárquicas de 12 de outubro de 2025, conheça os candidatos, os números do concelho e os resultados das últimas eleições autárquicas, que se realizaram em 2021.
A RTP realiza um ciclo de debates nas capitais de distrito. O debate de Sintra acontece esta segunda-feira, 22 de setembro.
Candidatos à Presidência da Câmara
Ana Mendes Godinho – PS/LivreA candidata da coligação PS/Livre à presidência da Câmara Municipal de Sintra é a deputada e ex-governante socialista Ana Mendes Godinho. Foi ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social nos XXII e XXIII governos constitucionais e secretária de Estado do Turismo no XXI Governo Constitucional.
Deputada à Assembleia da República na presente legislatura, Ana Mendes Godinho é coordenadora do Grupo Parlamentar do PS na Comissão de Assuntos Europeus. Integra ainda a Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação e, como suplente, a Comissão de Poder Local e Coesão Territorial.
Marco Almeida – PSD/IL/PANMarco Almeida é o candidato da coligação PSD/IL/PAN à autarquia de Sintra. É professor e foi vice-presidente da Câmara Municipal de Sintra entre 2001 e 2013 e vereador de 2013 a 2021.
Foi candidato à presidência da Câmara de Sintra duas vezes (em 2013 e 2017), mas foi derrotado nessas duas eleições por Basílio Horta.
Maurício Rodrigues – CDS/PPM/ADNMaurício Ferreira é o cabeça de lista da coligação “Por Sintra, a Nossa Casa”, que junta CDS, ADN e PPM na corrida à sucessão de Basílio Horta na Câmara de Sintra.
Maurício Rodrigues, de 54 anos, tem um percurso consolidado no serviço público, na vida associativa e empresarial, e na ação política local. Atualmente é vereador na Câmara Municipal de Sintra.
Se vencer as eleições, Maurício Rodrigues afirma que a habitação será a prioridade da sua governação, a par de três outros pilares fundamentais: segurança, mobilidade e saúde.
Rita Matias – ChegaA candidata do Chega à presidência da Câmara de Sintra é também uma cara já conhecida da política nacional. Rita Matias é deputada à Assembleia da República, vice-presidente do grupo parlamentar do Chega e membro da direção nacional do partido. Licenciada em Ciência Política, integra as comissões parlamentares de Educação e de Ambiente e Energia.
Nasceu em Setúbal a 17 de outubro de 1998 e iniciou a atividade política no CDS-PP, tornando-se militante do Chega em 2019. Desde então, tem assumido papéis de destaque. Foi eleita deputada em 2022 e reeleita em 2024, é vice-presidente do grupo parlamentar e adjunta da Direção Nacional e lidera a Juventude Chega.
Pedro Ventura – CDUO candidato da CDU à autarquia de Sintra é Pedro Ventura, atual vereador com o pelouro das Atividades Municipais. Nasceu em Viseu, mas vive em Sintra há 25 anos.
É licenciado em História-variante de Arqueologia e mestre em História Política e Económica do Século XX, pela Universidade Nova de Lisboa – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Concluiu ainda um curso de pós-graduação em Direito da Água na Universidade de Lisboa – Faculdade de Direito.
Desde 2000 que é consultor científico ao nível do património arquitetónico, histórico, arqueológico e etnográfico em diversas empresas privadas e institutos públicos. De 2006 a 2009 foi assessor do vereador Baptista Alves na Câmara Municipal de Sintra e atualmente é vereador na Câmara Municipal de Sintra desde março de 2012.
Tânia Russo – Bloco de EsquerdaTânia Russo é a cabeça de lista do Bloco de Esquerda em Sintra. Tem 44 anos, é médica pediatra no Hospital Amadora-Sintra, mestre em Saúde Pública e dirigente do Sindicato dos Médicos da Zona Sul. Reside em Massamá e já tinha sido cabeça de lista pelo partido à Assembleia Municipal nas autárquicas anteriores, tendo sido deputada municipal desde então.
No seu percurso, destaca-se ainda o seu trabalho junto de migrantes no Mediterrâneo e de apoio à formação de médicos dos PALOP [Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa], integrado num programa da Fundação Calouste Gulbenkian, bem como de ativismo em defesa do Serviço Nacional de Saúde e do trabalho com direitos.
Júlio Ferreira – Nova DireitaJúlio Gourgel Ferreira é o cabeça de lista da Nova Direita (ND) à presidência da Câmara Municipal de Sintra nas eleições autárquicas de 12 de outubro.
Natural e residente no concelho, Júlio Ferreira afirma estar “farto de políticos e politiquices” e justifica a decisão de avançar com a candidatura pelo “desejo de fazer algo” pela sua terra. Entre as prioridades apresentadas, destacam-se a habitação, a segurança e a mobilidade.
Júlio Gourgel Ferreira tornou-se conhecido do grande público após vencer o reality show “Os Traidores”, transmitido pela SIC, em 2023.
Sintra em números
- População: 400.947 (+3,5% em relação a 2021)
- N.º de eleitores: 324.454
- Rendimento médio mensal: 1.439€
- Habitação por m²: 1.975€ (+37,2% em relação a 2021)
- Vitórias eleitorais em Autárquicas: PSD – 7 / PS - 6
- Administrativa e dos serviços de apoio
- Comércio a retalho (exceto veículos)
- Indústrias transformadoras
- Pequenas: 51.023
- Médias: 211
- Grandes: 39
Notas metodológicas: A RTP reuniu os dados de cada concelho no que diz respeito à população, rendimento médio mensal, ramos de atividade dominantes na economia, percentagem de pessoas inscritas no centro de emprego e valores [da] habitação. Para além das 18 capitais de distrito, às quais se juntam Ponta Delgada e Funchal, damos também destaque aos dois concelhos mais populosos do país: Sintra e Vila Nova de Gaia.
Ao nível da população, [consideram-se] as estimativas provisórias de população residente – pós-censitárias – revistas em junho de 2024, com variação percentual em relação aos Censos de 2021. O número de eleitores diz respeito a 15 de junho de 2025, conforme consta no Diário da República n.º 115/2025, Série II de 2025-06-17.
Relativamente ao rendimento médio mensal, contabiliza-se o valor bruto, em euros, auferido pelos trabalhadores por conta de outrem de cada concelho em 2023. Para efeitos de comparação, a média nacional situava-se em 1.460,8 €, mas apenas seis dos concelhos analisados estão acima deste valor ou com valores aproximados.
Quanto aos ramos de atividade com maior número de trabalhadores, são apresentados os três setores com mais pessoal empregado. Os dados referem-se a 2023, mas refletem a tendência dos últimos anos.
No que respeita às empresas de cada concelho, as pequenas têm até 50 trabalhadores e um volume de negócios até 10 milhões de euros; as médias têm menos de 250 trabalhadores e até 50 milhões de euros; e as grandes contam com mais de 250 trabalhadores e um volume de negócios superior a 50 milhões de euros (dados de 2023).
Incluem-se ainda os dados do desemprego no continente, nomeadamente a percentagem de pessoas inscritas nos centros de emprego (à procura do primeiro emprego ou desempregadas), calculada a partir do valor médio mensal de inscritos em 2024. Nas regiões autónomas, foi apenas possível obter os dados relativos à taxa de desemprego (NUTS II – 2024) no 2.º trimestre de 2025. Para comparação, a percentagem nacional foi de 5,9 %.
Sobre a habitação, os dados apresentam o valor mediano da avaliação bancária por metro quadrado registado em 2024, com a respetiva variação percentual face a 2021, ano das anteriores eleições autárquicas. A referência nacional situa-se em 1.662 €/m² e a variação nacional foi de um aumento de 35 %.
Por fim, são também apresentados os resultados das anteriores eleições autárquicas, realizadas em 26 de setembro de 2021.
Fontes: PORDATA; INE; Secretaria-Geral da Administração Interna; Diário da República; CNE
