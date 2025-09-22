Autárquicas 2025. Sintra

A RTP realiza um ciclo de debates nas capitais de distrito. O debate de Sintra acontece esta segunda-feira, 22 de setembro.

Candidatos à Presidência da Câmara

Ana Mendes Godinho – PS/Livre A candidata da coligação PS/Livre à presidência da Câmara Municipal de Sintra é a deputada e ex-governante socialista Ana Mendes Godinho. Foi ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social nos XXII e XXIII governos constitucionais e secretária de Estado do Turismo no XXI Governo Constitucional.



Deputada à Assembleia da República na presente legislatura, Ana Mendes Godinho é coordenadora do Grupo Parlamentar do PS na Comissão de Assuntos Europeus. Integra ainda a Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação e, como suplente, a Comissão de Poder Local e Coesão Territorial.

Marco Almeida – PSD/IL/PAN Marco Almeida é o candidato da coligação PSD/IL/PAN à autarquia de Sintra. É professor e foi vice-presidente da Câmara Municipal de Sintra entre 2001 e 2013 e vereador de 2013 a 2021.



Foi candidato à presidência da Câmara de Sintra duas vezes (em 2013 e 2017), mas foi derrotado nessas duas eleições por Basílio Horta.

Maurício Rodrigues – CDS/PPM/ADN Maurício Ferreira é o cabeça de lista da coligação “Por Sintra, a Nossa Casa”, que junta CDS, ADN e PPM na corrida à sucessão de Basílio Horta na Câmara de Sintra.



Maurício Rodrigues, de 54 anos, tem um percurso consolidado no serviço público, na vida associativa e empresarial, e na ação política local. Atualmente é vereador na Câmara Municipal de Sintra.



Se vencer as eleições, Maurício Rodrigues afirma que a habitação será a prioridade da sua governação, a par de três outros pilares fundamentais: segurança, mobilidade e saúde.

Rita Matias – Chega A candidata do Chega à presidência da Câmara de Sintra é também uma cara já conhecida da política nacional. Rita Matias é deputada à Assembleia da República, vice-presidente do grupo parlamentar do Chega e membro da direção nacional do partido. Licenciada em Ciência Política, integra as comissões parlamentares de Educação e de Ambiente e Energia.



Nasceu em Setúbal a 17 de outubro de 1998 e iniciou a atividade política no CDS-PP, tornando-se militante do Chega em 2019. Desde então, tem assumido papéis de destaque. Foi eleita deputada em 2022 e reeleita em 2024, é vice-presidente do grupo parlamentar e adjunta da Direção Nacional e lidera a Juventude Chega.

Pedro Ventura – CDU O candidato da CDU à autarquia de Sintra é Pedro Ventura, atual vereador com o pelouro das Atividades Municipais. Nasceu em Viseu, mas vive em Sintra há 25 anos.



É licenciado em História-variante de Arqueologia e mestre em História Política e Económica do Século XX, pela Universidade Nova de Lisboa – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Concluiu ainda um curso de pós-graduação em Direito da Água na Universidade de Lisboa – Faculdade de Direito.



Desde 2000 que é consultor científico ao nível do património arquitetónico, histórico, arqueológico e etnográfico em diversas empresas privadas e institutos públicos. De 2006 a 2009 foi assessor do vereador Baptista Alves na Câmara Municipal de Sintra e atualmente é vereador na Câmara Municipal de Sintra desde março de 2012.

Tânia Russo – Bloco de Esquerda Tânia Russo é a cabeça de lista do Bloco de Esquerda em Sintra. Tem 44 anos, é médica pediatra no Hospital Amadora-Sintra, mestre em Saúde Pública e dirigente do Sindicato dos Médicos da Zona Sul. Reside em Massamá e já tinha sido cabeça de lista pelo partido à Assembleia Municipal nas autárquicas anteriores, tendo sido deputada municipal desde então.



No seu percurso, destaca-se ainda o seu trabalho junto de migrantes no Mediterrâneo e de apoio à formação de médicos dos PALOP [Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa], integrado num programa da Fundação Calouste Gulbenkian, bem como de ativismo em defesa do Serviço Nacional de Saúde e do trabalho com direitos.

Júlio Ferreira – Nova Direita Júlio Gourgel Ferreira é o cabeça de lista da Nova Direita (ND) à presidência da Câmara Municipal de Sintra nas eleições autárquicas de 12 de outubro.



Natural e residente no concelho, Júlio Ferreira afirma estar “farto de políticos e politiquices” e justifica a decisão de avançar com a candidatura pelo “desejo de fazer algo” pela sua terra. Entre as prioridades apresentadas, destacam-se a habitação, a segurança e a mobilidade.



Júlio Gourgel Ferreira tornou-se conhecido do grande público após vencer o reality show “Os Traidores”, transmitido pela SIC, em 2023.



Sintra em números

400.947 (+3,5% em relação a 2021)

- N.º de eleitores: 324.454

- Rendimento médio mensal: 1.439€

- Habitação por m²: 1.975€ (+37,2% em relação a 2021)

Administrativa e dos serviços de apoio

Comércio a retalho (exceto veículos)

Indústrias transformadoras - N.º de empresas:

Pequenas: 51.023

Médias: 211

Grandes: 39 - Desemprego: 4,2%

- Vitórias eleitorais em Autárquicas: PSD – 7 / PS - 6

