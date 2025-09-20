Autárquicas 2025. Viseu

Candidatos à Presidência da Câmara

Fernando Ruas – AD (PSD/CDS)



João Azevedo – PS



Bernardo Pessanha – Chega



Hélio Marta – IL



Leonel Ferreira – CDU (PCP-PEV)



Hélder Amaral - CDS



Paulo Quintão - ADN



Viseu em números



- População: 103.502 (+3,3% em relação a 2021)

- N.º de eleitores: 92.545

- Rendimento médio mensal: 1.255€

- Habitação por m²: 1.218€ (+32,5% em relação a 2021)

- Ramo de atividade com mais trabalhadores:

Indústrias transformadoras: 11,1%

Consultoria, científica, técnica e similares: 8,8%

Administrativa e dos serviços de apoio: 8,4% - N.º de empresas:

Pequenas: 13.458

Médias: 50

Grandes: 8 - Desemprego: 4,2%

- Vitórias eleitorais em Autárquicas: PSD – 10 / CDS - 3

Notas metodológicas: A RTP reuniu os dados de cada concelho no que diz respeito à população, rendimento médio mensal, ramos de atividade dominantes na economia, percentagem de pessoas inscritas no centro de emprego e valores [da] habitação. Para além das 18 capitais de distrito, às quais se juntam Ponta Delgada e Funchal, damos também destaque aos dois concelhos mais populosos do país: Sintra e Vila Nova de Gaia.

Ao nível da população, [consideram-se] as estimativas provisórias de população residente – pós-censitárias – revistas em junho de 2024, com variação percentual em relação aos Censos de 2021. O número de eleitores diz respeito a 15 de junho de 2025, conforme consta no Diário da República n.º 115/2025, Série II de 2025-06-17.

Relativamente ao rendimento médio mensal, contabiliza-se o valor bruto, em euros, auferido pelos trabalhadores por conta de outrem de cada concelho em 2023. Para efeitos de comparação, a média nacional situava-se em 1.460,8 €, mas apenas seis dos concelhos analisados estão acima deste valor ou com valores aproximados.

Quanto aos ramos de atividade com maior número de trabalhadores, são apresentados os três setores com mais pessoal empregado. Os dados referem-se a 2023, mas refletem a tendência dos últimos anos.

No que respeita às empresas de cada concelho, as pequenas têm até 50 trabalhadores e um volume de negócios até 10 milhões de euros; as médias têm menos de 250 trabalhadores e até 50 milhões de euros; e as grandes contam com mais de 250 trabalhadores e um volume de negócios superior a 50 milhões de euros (dados de 2023).

Incluem-se ainda os dados do desemprego no continente, nomeadamente a percentagem de pessoas inscritas nos centros de emprego (à procura do primeiro emprego ou desempregadas), calculada a partir do valor médio mensal de inscritos em 2024. Nas regiões autónomas, foi apenas possível obter os dados relativos à taxa de desemprego (NUTS II – 2024) no 2.º trimestre de 2025. Para comparação, a percentagem nacional foi de 5,9 %.

Sobre a habitação, os dados apresentam o valor mediano da avaliação bancária por metro quadrado registado em 2024, com a respetiva variação percentual face a 2021, ano das anteriores eleições autárquicas. A referência nacional situa-se em 1.662 €/m² e a variação nacional foi de um aumento de 35 %.

Por fim, são também apresentados os resultados das anteriores eleições autárquicas, realizadas em 26 de setembro de 2021.

Fontes: PORDATA; INE; Secretaria-Geral da Administração Interna; Diário da República; CNE



Licenciado em Economia, tem 76 anos e é o atual presidente da Câmara de Viseu. Em 2021 venceu as eleições com 46,68 por cento dos votos (cinco mandatos). O recandidato, que também já foi deputado à Assembleia da República, promete concluir a residência de estudantes do Ensino Superior no centro histórico, iniciar o acesso ao caminho-de-ferro e “continuar a dinamizar o aeródromo”.É professor e tem uma licenciatura em Educação Física. Foi autarca de Mangualde desde 2009 e deputado à Assembleia da República no último Governo socialista. João Azevedo quer mostrar que “há projetos alternativos”, com “pessoas preparadas e que acreditam no futuro” e que podem mudar “aquilo que se arrasta há mais de 30 anos”.Este consultor de comunicação natural de Viseu é deputado à Assembleia da República desde 2024. É também presidente do Conselho de Jurisdição Nacional no Chega. Candidata-se à autarquia defendendo que “as receitas dos impostos não podem apenas beneficiar o ‘aspirador central’ e os autarcas continuarem completamente mudos perante esta realidade”.Tem 48 anos e trabalhou mais de duas décadas no setor das energias renováveis. Vive em Viseu desde 2008 e apresenta-se como “um espírito eminentemente reformista” com a ambição de contribuir para que haja “mais liberdade, transparência e dinamismo” na capital de distrito. Tem também 30 anos “de envolvimento no associativismo cultural”, com colaboração na promoção de atividades de teatro, etnografia e folclore.O enfermeiro de 56 anos candidata-se com a motivação de “romper com a política que é seguida há décadas” em Viseu. É membro da Direção da Organização Regional de Viseu do PCP e porta-voz da Comissão de Utentes Contra as Portagens na A25 e A24, apontando a mobilidade como uma das suas prioridades nestas eleições.Frequentou a licenciatura em Direito e é Técnico de Turismo. Foi deputado em várias legislaturas e é membro da Comissão Política Nacional do CDS-PP, membro da Comissão Executiva do CDS-PP, presidente da Comissão Politica Distrital de Viseu e vereador na Câmara Municipal de Viseu. Quer colocar as pessoas no centro das políticas públicas e projetar o concelho como referência nacional e internacional.Este gestor comercial e antigo bombeiro voluntário defende a participação ativa dos cidadãos na política municipal. Quer ver mudanças nas áreas da segurança, da Proteção Civil e da ação social, considerando que atualmente “não combinam com a imagem da melhor cidade para viver”. Pretende avançar com um projeto de videovigilância em algumas zonas da cidade e aumentar o policiamento.