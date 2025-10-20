Política
Autárquicas. CDU recorre de resultado em Lisboa para o Constitucional
Nas eleições autárquicas, a CDU obteve menos três votos do que o Chega, uma diferença que permitiu ao partido de André Ventura eleger mais um vereador na capital portuguesa. A coligação entre PCP e PEV avança agora para o Tribunal Constitucional.
A CDU pretende contestar alegadas divergências nos resultados entre a ata e o edital numa mesa de voto.
Outra razão apontada pela CDU é o "conjunto de votos nulos" em que "o sentido de voto está expresso na CDU", segundo apreciação da coligação, que protesta ainda face a "uma divergência de critérios, porque alguns votos nulos de outras forças políticas foram considerados válidos pelo apuramento geral".
As explicações pela voz de Sofia Lisboa, da CDU, que sublinha que este "é um processo normal". No entanto, admite que "desta vez é diferente", porque a diferença de votos é "muito curta" e, portanto, tem a "particularidade de decidir, (de) poucos votos decidirem" a eleição de um vereador.No último fim de semana, o secretário-geral do PCP não deu como fechado o apuramento de votos.
c/ Lusa