Autárquicas. CDU recorre de resultado em Lisboa para o Constitucional

A CDU pretende contestar alegadas divergências nos resultados entre a ata e o edital numa mesa de voto.





Outra razão apontada pela CDU é o "conjunto de votos nulos" em que "o sentido de voto está expresso na CDU", segundo apreciação da coligação, que protesta ainda face a "uma divergência de critérios, porque alguns votos nulos de outras forças políticas foram considerados válidos pelo apuramento geral".

não deu como fechado o apuramento de votos. As explicações pela voz de Sofia Lisboa, da CDU, que sublinha que este "é um processo normal". No entanto, admite que "desta vez é diferente", porque a diferença de votos é "muito curta" e, portanto, tem a "particularidade de decidir, (de) poucos votos decidirem" a eleição de um vereador.No último fim de semana, o secretário-geral do PCPo apuramento de votos.





c/ Lusa