Autárquicas. CDU recorre de resultado em Lisboa
Nas eleições autárquicas, a CDU obteve menos três votos do que o Chega, uma diferença que permitiu ao partido de André Ventura eleger mais um vereador na capital portuguesa. A coligação entre PCP e PEV avança agora para o Tribunal Constitucional.
A CDU pretende contestar alegadas divergências nos resultados entre a ata e o edital numa mesa de voto.
As explicações pela voz de Sofia Lisboa, da CDU.No último fim de semana, o secretário-geral do PCP não deu como fechado o apuramento de votos.
