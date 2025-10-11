Autárquicas. Há razões adicionais para pessoas irem votar nestas eleições, alerta Presidente

O Presidente da República fala hoje ao país, quando forem 19h00."É melhor esperar por ouvir, mas é, naturalmente, como todo o apelo ao voto, o tentar explicar por que é que nesta eleição há um ou dois motivos adicionais para as pessoas irem votar", declarou Marcelo Rebelo de Sousa em declarações aos jornalistas em Tallin, no final de uma deslocação à Estónia."Normalmente (os portugueses) vão votar muito nas eleições locais, mas desta vez acho que há razões para votarem mais", reforçou, sem dar mais pormenores.Será a "última mensagem ao longo de dois mandatos de apelo ao voto".A campanha oficial para as eleições autárquicas terminou na sexta-feira para mais de 800 grupos de cidadãos e forças políticas, que candidataram cerca de 12.860 listas a autarquias de todo o país, de acordo com dados provisórios da Comissão Nacional de Eleições.Nas eleições autárquicas, que decorrem entre as 08h00 e as 19h00 de domingo, os eleitores vão escolher os órgãos dirigentes de 308 câmaras municipais, 308 assembleias municipais e 3.221 assembleias de freguesia.Outras 37 freguesias vão escolher o executivo em plenários de cidadãos, por terem menos de 150 votantes.