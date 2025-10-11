Política
Autárquicas 2025
Autárquicas. Há razões adicionais para pessoas irem votar nestas eleições, alerta Presidente
O Presidente da República disse este sábado, dia de reflexão, que "há um ou dois motivos adicionais" para as pessoas irem votar nas eleições autárquicas de domingo, que explicará na mensagem de apelo ao voto que vai dirigir ao país.
O Presidente da República fala hoje ao país, quando forem 19h00.
"É melhor esperar por ouvir, mas é, naturalmente, como todo o apelo ao voto, o tentar explicar por que é que nesta eleição há um ou dois motivos adicionais para as pessoas irem votar", declarou Marcelo Rebelo de Sousa em declarações aos jornalistas em Tallin, no final de uma deslocação à Estónia.
"Normalmente (os portugueses) vão votar muito nas eleições locais, mas desta vez acho que há razões para votarem mais", reforçou, sem dar mais pormenores.
Será a "última mensagem ao longo de dois mandatos de apelo ao voto".
A campanha oficial para as eleições autárquicas terminou na sexta-feira para mais de 800 grupos de cidadãos e forças políticas, que candidataram cerca de 12.860 listas a autarquias de todo o país, de acordo com dados provisórios da Comissão Nacional de Eleições.
Nas eleições autárquicas, que decorrem entre as 08h00 e as 19h00 de domingo, os eleitores vão escolher os órgãos dirigentes de 308 câmaras municipais, 308 assembleias municipais e 3.221 assembleias de freguesia.
Outras 37 freguesias vão escolher o executivo em plenários de cidadãos, por terem menos de 150 votantes.
