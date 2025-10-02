Nove candidatos à Câmara de Lisboa estão esta quinta-feira em debate na RTP1 e RTP3. Habitação, Mobilidade, Higiene urbana e Segurança, além do elevador da Glória, são alguns dos temas a dividir os candidatos da capital.
Autárquicas. O debate dos candidatos à Câmara de Lisboa Pedro Pina - RTP
A propósito da higiene urbana o candidato da CDU defende que a "Câmara deve recuperar uma capacidade intervenção articulada". João Ferreira observa que Carlos Moedas não apresentou nenhuma proposta relativa à recolha de lixo e acusa o atual presidente de fazer "chantagem orçamental".
O candidato do Chega acusa Carlos Moedas de "má gestão" na higiene urbana. Bruno Mascarenhas considera que a centralização da higiente é uma "medida peregrina".
O atual presidente da Câmara de Lisboa afirma que "não foi possível fazer mais" pela higiene da capital devido ao facto de ter governado em minoria.
A lider da Coligação "Viver Lisboa" (PS, Livre, BE, PAN) aponta a higiene como um dos grandes problemas da cidade de Lisboa. Alexandra Leitão considera que a culpa é da "má gestão" do atual presidente e defende "a descentralização é uma decisão certa".
O candidato do PPM/PTP admite que o seu partido está "muito longe" de conseguir eleger um vereador apesar de considerar que esse é o seu objetivo mínimo.
Sobre a hipótese de eleger dois vereadores, o candidato do Chega destaca o apoio dos portugueses nas ruas e afirma que pretende discutir "proposta a proposta" tudo o que é bom para a cidade".
O candidato da CDU, João Ferreira, declara que as sondagens têm mudado num sentido positivo. Questionado sobre o eventual arrependimento por não integrar a coligação de esquerda, Ferreira considera que a CDU tem uma visão para a cidade, com "a equipa mais experimentada" que vai a eleições.
A líder da Coligação "Viver Lisboa" (PS, Livre, BE, PAN), Alexandra Leitão, desvalorizou a ligeira vantagem apontada na sondagem da Católica para a RTP, Antena 1 e Público.
Carlos Moedas arranca o debate entre os nove candidatos à Câmara de Lisboa. Questionado sobre a penalização da tragédia no elevador da Glória na sondagem da Católica, o atual presidente da Câmara afirma que "ninguém ficou igual depois da tragédia no elevador da Glória".
Está tudo em aberto na corrida à Câmara de Lisboa. De acordo com a sondagem da Católica para a RTP, Antena 1 e Público, Alexandra Leitão e Carlos Moedas estão praticamente empatados, com uma ligeira vantagem para a candidata da coligação liderada pelo PS.
Foto: Nuno Patrício - RTP
Carlos Moedas conta com os liberais e os centristas. Alexandra Leitão com o Livre, o Bloco de Esquerda e o PAN. DE fora ficaram a CDU e o Chega.
O grande debate com todos os candidatos para a câmara de Lisboa vai acontecer aqui, na RTP. O palco está instalado no MUDE, o Museu do Design.