Autárquicas. O debate dos candidatos à Câmara de Lisboa

por Rachel Mestre Mesquita, Ana Sofia Freitas, Graça Andrade Ramos - RTP

Nove candidatos à Câmara de Lisboa estão esta quinta-feira em debate na RTP1 e RTP3. Habitação, Mobilidade, Higiene urbana e Segurança, além do elevador da Glória, são alguns dos temas a dividir os candidatos da capital.

Autárquicas. O debate dos candidatos à Câmara de Lisboa Pedro Pina - RTP

Ossanda não abdica das "casas de banho" na capital

Ossanda Líber promete criar um grupo de trabalho para comandar as operações de higiene urbana. A candidata da Nova Direita insiste nas casas de banho públicas.
Higiene de Lisboa. João Ferreira acusa Moedas de falta de ação e de "chantagem orçamental"

A propósito da higiene urbana o candidato da CDU defende que a "Câmara deve recuperar uma capacidade intervenção articulada". João Ferreira observa que Carlos Moedas não apresentou nenhuma proposta relativa à recolha de lixo e acusa o atual presidente de fazer "chantagem orçamental".

"Medida peregrina". Chega acusa Moedas de "má gestão" na higiene urbana

O candidato do Chega acusa Carlos Moedas de "má gestão" na higiene urbana. Bruno Mascarenhas considera que a centralização da higiente é uma "medida peregrina".

Moedas diz que não foi possível fazer mais pela higiene de Lisboa

O atual presidente da Câmara de Lisboa afirma que "não foi possível fazer mais" pela higiene da capital devido ao facto de ter governado em minoria.

Limpeza de Lisboa. Leitão defende que "descentralização é uma decisão certa"

A lider da Coligação "Viver Lisboa" (PS, Livre, BE, PAN) aponta a higiene como um dos grandes problemas da cidade de Lisboa. Alexandra Leitão considera que a culpa é da "má gestão" do atual presidente e defende "a descentralização é uma decisão certa".

Luís Mendes quer uma cidade para os lisboetas

O candidato do RIR quer governar a cidade como uma "grande capital urbana", para os que lá vivem. 
Ossanda Liber acredita que os lisboetas querem "sangue novo, sem esquemas"

A candidata da Nova Direita confessa que está motivada para representar os lisboetas e tem como objectivo renovar a política. Ossanda acusa PS e PSD de incompetência. 


José Almeida diz que os partidos estão "distantes do cidadão comum"

O candidato do Volt considera que a cidade de Lisboa está dividida entre dois blocos, um liderado por Alexandra Leitão e outro por Carlos Moedas. José Almeida promete ser alternativa.
Adelaide Ferreira quer ser "a voz do povo"

A candidata do ADN lamenta que alguns lisboetas tenham de "viver em parques de campismo". Adelaide Ferreira lembra que "as ideologias que têm sido seguidas" não melhoraram a vida dos lisboetas.   
Tomaz Dentinho admite que PPM/PTP está longe de eleger um vereador

O candidato do PPM/PTP admite que o seu partido está "muito longe" de conseguir eleger um vereador apesar de considerar que esse é o seu objetivo mínimo.

Bruno Mascarenhas apresenta Chega como "alternativa" para Lisboa

Sobre a hipótese de eleger dois vereadores, o candidato do Chega destaca o apoio dos portugueses nas ruas e afirma que pretende discutir "proposta a proposta" tudo o que é bom para a cidade".

João Ferreira observa que sondagens têm mudado num sentido positivo

O candidato da CDU, João Ferreira, declara que as sondagens têm mudado num sentido positivo. Questionado sobre o eventual arrependimento por não integrar a coligação de esquerda, Ferreira considera que a CDU tem uma visão para a cidade, com "a equipa mais experimentada" que vai a eleições.

Sondagem Católica. Alexandra Leitão desvaloriza vantagem

A líder da Coligação "Viver Lisboa" (PS, Livre, BE, PAN), Alexandra Leitão, desvalorizou a ligeira vantagem apontada na sondagem da Católica para a RTP, Antena 1 e Público.

Moedas arranca o debate. "Ninguém ficou igual depois da tragédia"

Carlos Moedas arranca o debate entre os nove candidatos à Câmara de Lisboa. Questionado sobre a penalização da tragédia no elevador da Glória na sondagem da Católica, o atual presidente da Câmara afirma que "ninguém ficou igual depois da tragédia no elevador da Glória".

por Mariana Ribeiro Soares - RTP

Autárquicas Lisboa. Sondagem aponta empate técnico entre Alexandra Leitão e Carlos Moedas

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Está tudo em aberto na corrida à Câmara de Lisboa. De acordo com a sondagem da Católica para a RTP, Antena 1 e Público, Alexandra Leitão e Carlos Moedas estão praticamente empatados, com uma ligeira vantagem para a candidata da coligação liderada pelo PS.

A candidata do PS, Livre, Bloco de Esquerda e PAN, Alexandra Leitão, tem 36% das intenções de voto. O atual presidente, Carlos Moedas, que encabeça a coligação PSD, CDS e Iniciativa Liberal surge logo de seguida com 35% das intenções de voto.
A diferença é mínima e traduz-se num empate técnico por se encontrar dentro da margem de erro. A hipótese de uma maioria absoluta parece estar, assim, afastada na Câmara da capital.

O Chega surge como terceira força política (12%) e a CDU como quarta (8%). A quinta força política nesta sondagem é a “Democrática Aliança - Coligação PPM/PTP”. “Este é um resultado que causa surpresa e merece ser destacado”, lê-se no relatório, que ressalva que pode ser consequência de um engano dos participantes que fizeram confusão entre “Democrática Aliança” e “Aliança Democrática”.

Caso tenha sido engano, o CESOP- Católica diz que “a ordem dos lugares cimeiros desta sondagem será a inversa”, uma vez que a maioria destes eleitores votou AD nas legislativas.

“Em qualquer dos casos o resultado desta sondagem (empate entre Leitão e Moedas) mantém-se”, sublinha o relatório.

A distribuição de intenções de voto desta sondagem levaria a que as coligações “Viver Lisboa” e “Por ti, Lisboa” obtivessem entre seis a oito mandatos. O Chega elegeria dois vereadores e a CDU ficaria muito provavelmente com um, com a possibilidade de chegar a dois.

Quando questionados sobre quem acham que vai ganhar a corrida à Câmara de Lisboa, os entrevistados não são tão indecisos e a maioria (51%) concorda que será Carlos Moedas. Apenas 19% votou em Alexandra Leitão.
Inquiridos dão nota “suficiente” a Moedas
A maioria dos inquiridos nesta sondagem (42%) avaliou este último mandato de Carlos Moedas na Câmara de Lisboa como “suficiente”. Vinte e dois por cento avaliaram como “mau”, 19% como “bom” e apenas dois por cento como “muito bom”.

Os resultados permitem concluir que eleitores com intenção de voto na coligação liderada pelo PS e eleitores que tencionam votar CDU manifestam avaliação média claramente negativa relativamente ao mandato de Moedas.

“Eleitores que tencionam votar na coligação liderada pelo PSD têm uma avaliação média idêntica à avaliação média dos eleitores da Democrática Aliança, o que reforça a hipótese de engano dos inquiridos”, sublinha o relatório.

Em relação à atuação do presidente da Câmara de Lisboa no caso do acidente com o elevador da Glória, os inquiridos mostram-se divididos: 33% considera que Carlos Moedas “esteve bem” e 32% que “esteve mal”. Dezasseis por cento consideram que Moedas esteve “muito mal” e apenas 4% considera que esteve “muito bem”.

Por sua vez, questionados sobre a atuação de Alexandra Leitão neste mesmo caso, a maioria (36%) disse não saber responder e 27% respondeu que “esteve bem”.

A sondagem também questionou os lisboetas sobre quais os principais problemas da cidade. Sem surpresas, 70% dos entrevistados indicam que a habitação é o principal problema de Lisboa.

A higiene urbana destaca-se como o segundo problema mais vezes referido, seguindo-se a imigração, a saúde e a mobilidade.
Eleição em Lisboa disputada por duas grandes coligações de direita e esquerda

Foto: Nuno Patrício - RTP

Carlos Moedas conta com os liberais e os centristas. Alexandra Leitão com o Livre, o Bloco de Esquerda e o PAN. DE fora ficaram a CDU e o Chega.

VER MAIS
A RTP junta os nove cabeças de lista candidatos a Lisboa

O grande debate com todos os candidatos para a câmara de Lisboa vai acontecer aqui, na RTP. O palco está instalado no MUDE, o Museu do Design.

