Autárquicas. PS ganhou em Almada há quatro anos com uma diferença de 413 votos para a CDU

A CDU descarta qualquer entendimento com o PS, se recuperar a câmara de Almada nas eleições autárquicas. No entanto, a candidata socialista e atual presidente da autarquia, Inês de Medeiros, garante que, se voltar a ganhar, vai dialogar com todos os partidos, depois das eleições.