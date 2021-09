Autárquicas. Sondagem prevê maioria absoluta para o PS na Amadora

Apenas. Ainda assim, não é possível prever o valor para a abstenção, uma vez que 19 por cento dos residentes neste concelho dizem que em princípio vão votar e nove por cento ainda não sabem.Outros dois por cento dizem que não tencionam ir às urnas, enquanto seis por cento têm a certeza de que não irão votar a 26 de setembro.Quanto à intenção de voto, o PS está em vantagem: 27 por cento dos amadorenses revelaram uma intenção direta de voto no Partido Socialista, sendo queEm segundo lugar nas intenções de voto está a coligação “Dar Voz à Amadora”, com 15 por cento. Seguem-se a CDU (com sete por cento), o Bloco de Esquerda (dois por cento), a Iniciativa Liberal (dois por cento), o Chega (dois por cento), o PAN (dois por cento), a coligação “Amadora Contigo” (um por cento) e o MAS (também com um por cento).Seis por cento dos votos deverão ser em branco ou nulos, enquanto, oito por cento responderam que não vão votar e quatro por cento se recusaram a responder a esta questão.A sondagem sugere, assim, que. Se os resultados de dia 26 fossem os desta sondagem, o PS teria sete mandatos, a coligação “Dar Voz à Amadora” teria três e a CDU ficaria com um.

Nas eleições de 2017, na Amadora, o PS venceu com 48 por cento dos votos.

No entanto,, esclarece o relatório da Universidade Católica. “Ou seja, se as eleições tivessem sido nos dias de trabalho de campo, a maior probabilidade seria de vitória do PS com maioria absoluta”, mas esse cenário pode não se verificar à data das autárquicas.Quando questionados sobre quem acham que vai ganhar as autárquicas em Almada, independentemente da sua preferência, 61 por cento dos inquiridos responderam que será o PS, nove por cento a coligação “Dar Voz à Amadora”, três por cento outros partidos e 28 por cento disseram não saber.

Sondagem prevê maioria absoluta para o PS

Por faixas etárias,: 31 por cento destes jovens e jovens adultos disseram não saber qual será a sua decisão no dia 26. Catorze por cento tencionam votar no PS, 17 por cento na coligação “Dar Voz à Amadora”, cinco por cento na CDU, cinco por cento no PAN, quatro por cento na IL, dois por cento no BE, um por cento no Chega e três por cento noutros partidos.Na faixa dos 35 aos 64 anos lidera também o PS, com 28 por cento das intenções de voto, seguido da coligação “Dar Voz à Amadora” (14 por cento), da CDU (seis por cento), BE (dois por cento), Chega (dois por cento), IL (dois por cento) e PAN (dois por cento).Por fim, na faixa etária dos 65 ou mais, 37 por cento pretendem escolher o PS, 14 por cento a CDU, 13 por cento a coligação “Dar Voz à Amadora”, quatro por cento o BE, dois por cento o PAN, dois por cento o Chega e zero por cento a Iniciativa Liberal.Atualmente,Se os resultados desta sondagem se confirmarem no dia das eleições, o PS terá entre cinco a oito mandatos (sendo mais provável que tenha seis ou sete), a coligação “Dar Voz à Amadora” terá entre dois a três, a CDU entre um a dois e o Bloco de Esquerda entre zero a um.“Ou seja,”, conclui o relatório.

Ficha Técnica

Este inquérito foi realizado pelo CESOP-Universidade Católica Portuguesa para a RTP e para o Público entre os dias 12 e 13 de setembro de 2021. O universo alvo é composto pelos eleitores residentes e recenseados no concelho da Amadora. Foram selecionadas quatro freguesias do concelho de modo a que as médias dos resultados eleitorais das eleições autárquicas de 2013 e 2017 nesse conjunto de freguesias (ponderado o número de inquéritos a realizar em cada uma) estivessem a menos de 1% dos resultados dos cinco maiores partidos ao nível do concelho. Os domicílios em cada freguesia foram selecionados por caminho aleatório e foi inquirido em cada domicílio o próximo aniversariante recenseado eleitoralmente no concelho. Os inquiridos foram informados do objetivo do estudo e demonstraram vontade de participar Foram obtidos 685 inquéritos válidos, sendo 55% dos inquiridos mulheres. Todos os resultados obtidos foram depois ponderados de acordo com a distribuição da população por sexo, escalões etários, freguesia e voto nas autárquicas 2017. A taxa de resposta foi de 31%. A margem de erro máximo associado a uma amostra aleatória de 685 inquiridos é de 3,7% com um nível de confiança de 95%.