Autora de relatório preliminar da CPI à TAP nega que texto seja "versão do PS"

Em resposta aos jornalistas durante a apresentação do relatório preliminar da comissão de inquérito à gestão política da TAP, Ana Paula Bernardo recusou a ideia de desresponsabilização do Governo e garantiu que o documento “não é uma versão do PS”."O relatório procurou transmitir factos apurados, documentos analisados", disse a deputada socialista, salientando que “existem situações identificadas de intervenções do Estado menos felizes e que merecem ser equacionadas no futuro, nomeadamente uma melhor articulação entre tutelas”.“O caso foi remetido às autoridades policiais relevantes do qual resultou a abertura de um inquérito no Ministério Público e este inquérito decorrerá de forma independente e para lá dos trabalhos desta comissão”, acrescentou.

Indemnização de Alexandra Reis é caso único

Durante a apresentação, a deputada do PS reiterou que o Ministério das Finanças desconhecia a indemnização de 500 mil euros paga a Alexandra Reis.Por sua vez, verificou-se também “não haver evidência de qualquer relação entre a saída em fevereiro [da TAP] e a nomeação num momento futuro” para a NAV, disse Ana Paula Bernardo, garantindo que a saída de Alexandra Reis para a NAV foi legal., "ao contrário do que alguns pretenderam fazer passar".“Fica claro que no passado existiram práticas que podemos considerar merecedoras de reparo, mas sob a tutela pública – e contrariamente àquilo que alguns pretenderam fazer passar – [...] estas situações não foram confirmadas, o único caso na tutela pública da empresa pública TAP apurado foi o [da indemnização] de Alexandra Reis e é uma situação que já se encontra corrigida", afirmou a socialista.

A deputada salientou que o relatório de 180 páginas, entregue no Parlamento pouco antes das 0h00 desta quarta-feira, “é uma versão provisória do documento”. “É a forma como entendi que deviam ser vertidos para o relatório os trabalhos da CPI", disse Ana Paula Bernardo, mostrando disponibilidade para incluir as alterações que considerar pertinentes perante as propostas que forem apresentadas pelos partidos.







Os partidos têm até 10 de julho para apresentar propostas de alteração a esta versão preliminar. A discussão e votação do relatório em comissão parlamentar de inquérito está marcada para 13 de julho e a sua apreciação em plenário para 19 de julho.