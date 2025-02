Avença da Solverde. Montenegro "tem que desligar-se da empresa"

Foto: Pedro A. Pina - RTP

O líder da Iniciativa Liberal defendeu esta sexta-feira que o primeiro-ministro deve "desligar-se" da empresa da sua família. "O que o país não pode é, no momento em que estamos a atravessar tanta incerteza internacional, estar permanentemente neste tipo de situação que é da responsabilidade do primeiro-ministro", reforçou Rui Rocha.

Expresso noticia esta sexta-feira que o grupo Solverde paga uma avença de 4.500 euros por mês à empresa da família de Luís Montenegro.



O jornal revela que a avença mensal é paga à Spinumviva pelo grupo de casinos e hotéis desde julho de 2021. noticia esta sexta-feira queO jornal revela que Os pagamentos dizem respeito a serviços especia­lizados de elaboração de procedimentos e cumprimento das leis específicas sobre proteção de dados pessoais.



Segundo o Expresso, esta ligação é relevante porque Luís Montenegro trabalhou para o grupo Solverde, sediado em Espinho, entre 2018 e maio de 2022.



Na altura, terá sido mesmo o representante do grupo nas negociações com o Estado que resultaram numa prorrogação do contrato de concessão dos casinos de Espinho e do Algarve. Este contrato termina no final deste ano e o Governo terá de decidir se o renova. Segundo oNa altura, terá sido mesmo o representante do grupo nas negociações com o Estado que resultaram numa prorrogação do contrato de concessão dos casinos de Espinho e do Algarve.