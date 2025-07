Banco de Portugal. Governo escolhe Álvaro Santos Pereira para suceder a Mário Centeno

(em atualização)





“É um profundo conhecedor da economia portuguesa, da economia internacional, conhecedor do sistema financeiro. É uma voz muito reputada internacionalmente”, disse o ministro dos Assuntos Parlamentares, António Leitão Amaro, em conferência de imprensa.





Álvaro Santos Pereira foi ministro da Economia e do Emprego de 2011 a 2013, no Governo de Pedro Passos Coelho (PSD/CDS-PP) e é atualmente o economista-chefe da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).





Santos Pereira, 53 anos, é licenciado em Economia pela Universidade de Coimbra. Doutorou-se em Economia pela Universidade Simon Fraser, em Vancouver, Canadá, onde lecionou Desenvolvimento Económico e Política Económica. Foi também professor visitante na Universidade da Colúmbia Britânica, no Canadá, entre 2000 e 2004, e docente na Universidade de Iorque, no Reino Unido, até 2007.





Tem agora pela frente um mandato de cinco anos como líder da supervisão da banca em Portugal e será o membro nacional do conselho de governadores do Banco Central Europeu responsável pela condução da política monetária da Zona Euro.



Antes de ser aprovado em Conselho de Ministros, o novo governador ainda terá de ser ouvido na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. O parecer do Parlamento não é vinculativo, mas é obrigatório, o que poderá atrasar o processo, dado que os trabalhos parlamentares ficam parados no período de férias.





Santos Pereira sucede, assim, a Mário Centeno, cujo mandato terminou no passado fim de semana. Centeno mostrou-se disponível para um segundo mandato, como está previsto na lei, mas o Governo decidiu não o reconduzir.



Ao longo do mandato de Centeno, houve episódios de tensão entre o governador e o Executivo. Nos últimos meses, as previsões do ex-ministro das Finanças sobre o regresso dos défices não foram bem recebidas por Luís Montenegro.



Mário Centeno foi nomeado governador do Banco de Portugal a 20 de julho de 2020. Foi uma escolha do Governo socialista de António Costa, após ter desempenhado o cargo de ministro das Finanças no XXI Governo Constitucional, de 2015 a 2019, e no XXII Governo, de 2019 a 2020.