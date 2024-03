Mariana Mortágua diz que a solução à esquerda com o Bloco de Esquerda vai corrigir o desastre da maioria absoluta e vai vencer a direita e a extrema-direita.

Num comício em Setúbal Luís Fazenda, histórico líder do partido, lembrou que o BE está inteiro e será firme nas negociações com o PS, porque já soube dizer sim e não a António Costa.