BE acusa Governo de querer "criar pânico" sobre a sustentabilidade da Segurança Social

"O que a direita quer é criar um pânico moral, um pânico social, dizendo que a Segurança Social não é sustentável para criar um negócio à volta das nossas pensões", acusou Fabian Figueiredo.







Críticas do líder parlamentar Fabian Figueiredo no encerramento das jornadas parlamentares do partido, em Coimbra, um discurso no qual apontou o dedo ao plano de Luís Montenegro para a Segurança Social.