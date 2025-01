Ministra da Segurança Social garante que "não vai haver cortes" em reformas antecipadas

Agora, este Governo, como o anterior, estuda o problema”, assegurou. “Nós não fazemos nenhuma recomendação antes de estudar o problema”.“Não haverá nenhum corte”, insistiu Rosário Palma Ramalho. Quanto a eventuais travões, disse não saber “o que seja um travão”.

“Não antecipo absolutamente nada, mas os portugueses têm de estar absolutamente tranquilos que nenhum direito adquirido (…) será tocado”, prosseguiu.

Na opinião da ministra, “é um desígnio de todos nós que o sistema de Segurança Social seja o mais sustentável possível e, portanto, deve-se estudar todas as formas de aumentar essa sustentabilidade”., declarou aos jornalistas.A ministra explicou que tal vai ser estudado porque “isso foi recomendado pelo próprio Tribunal de Contas, porque consta do programa do Governo e porque temos de estar sempre em cima relativamente à questão da sustentabilidade”.Rosário Palma Ramalho disse ainda ter ficado “um pouco perplexa” com as declarações de Pedro Nuno Santos, que na segunda-feira acusou o Governo de Luís Montenegro de ter como verdadeira agenda para as pensões o corte de direitos adquiridos.

A ministra falava aos jornalistas à chegada para a VII Cimeira Portugal Cabo-Verde, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Lisboa.

, de um grupo de trabalho cujo despacho nem sequer foi publicado”, vincou a ministra do Trabalho e da Segurança Social.“Nós não fazemos política assim. Nós primeiro estudamos e depois reformamos. Não posso sequer antecipar quais são as conclusões”, reiterou.