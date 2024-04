Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

O Bloco de Esquerda recebeu estes trabalhadores no Parlamento, numa sessão com testemunhos de falta de condições de trabalho. Mortágua diz que "não pode ser um salve-se quem puder" e critica a falta de legislação que garanta direitos básicos.



A coordenadora do Bloco afirma que as plataformas prometeram uma economia descentralizada, mas criaram uma "economia de escravos".