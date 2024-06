BE desafia PS, IL e Livre a condenar governo alemão por enviar armas a Israel

A cabeça de lista do BE às eleições europeias anunciou hoje que pretende propor no Parlamento Europeu a condenação do governo alemão por fornecer armas a Israel e desafiou PS, IL e Livre a aprovar esta "sanção política".

"Quero propor que o Parlamento Europeu condene o governo alemão, que é o segundo fornecedor de armas a [Benjamin] Netanyahu. Essa sanção política mostraria que a União Europeia não aceita que um governo europeu continue a ajudar Netanyahu na sua política de morte", propôs Catarina Martins.

A candidata bloquista falava num comício de campanha para as europeias de domingo na cidade do Porto, considerando que a aprovação desta sanção "seria a forma mais imediata de parar esse envio de armas", esperando que "os parceiros de socialistas, verdes e liberais alemães" apoiem a proposta.

"Seja qual for o resultado destas eleições, Marta Temido, Francisco Paupério, Cotrim de Figueiredo, a vossa voz é necessária, façam ouvir-se. Façam ouvir uma voz junto dos partidos da vossa família política para parar o genocídio. O genocídio tem a cumplicidade do governo alemão, façam-se ouvir", desafiou.