BE pede audição urgente de Gandra d`Almeida no parlamento

O diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde pediu a demissão, na noite de sexta-feira, depois de uma investigação jornalística da SIC. Uma investigação que aponta suspeitas de uma acumulação indevida de funções, quando Gandra d'Almeida era diretor da delegação regional do Norte do INEM.A deputada do Bloco, Isabel Pires, diz que, neste momento, são muitas as dúvidas.No requerimento que vai ser apresentado à Comissão Parlamentar de Saúde, e que foi divulgado este sábado, o Bloco de Esquerda exige, também, esclarecimentos de Ana Paula Martins.O Bloco quer o regresso de Ana Paula Martins ao Parlamento. Ainda na tarde de sexta-feira, a ministra da Saúde esteve no Parlamento, na Comissão de Inquérito ao caso das gémeas.