O Bloco de Esquerda pede a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito à gestão da Santa Casa. É o terceiro partido a fazê-lo depois do Chega e da Iniciativa Liberal. Em causa, diz o bloco, está aquilo que considera serem investimentos "ruinosos" ligados à internacionalização dos jogos sociais.

O deputado José Soeiro fala em versões contraditórias nos negócios da Santa Casa. Manifesta ainda preocupação com a política de pessoal e com os eventuais despedimentos por parte do atual governo.