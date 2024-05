BE realiza jornadas parlamentares na Madeira

Foto: Homem de Gouveia - Lusa

Até terça-feira, os bloquistas reúnem-se para debater e apresentar propostas em áreas como o clima ou o combate à corrupção, mas com especial foco na crise que afeta a habitação.



Está marcada para as 14h30 desta segunda-feira a abertura das jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda, com uma conferência de imprensa no Parlamento regional.



Na agenda, há reuniões de trabalho, ações de contacto com a população, assim como um jantar-comício no Funchal, com a intervenção da coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua.