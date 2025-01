Mariana Mortágua reconheceu que a forma como o Bloco de Esquerda lidou com o despedimento de duas mulheres não foi a melhor.

O caso envolve mães que estavam a amamentar e o seu despedimento pelo Bloco foi feito em 2022, mas só agora, quando foi noticiado, é que a coordenadora bloquista assumiu que o partido errou, tendo Mariana Mortágua dito que aprendeu com o erro.



O tema, que mereceu também uma queixa do Bloco de Esquerda à ERC logo que foi noticiado, foi agora abordado nas jornadas parlamentares do partido em Coimbra.