BE solidário com trabalhadores da Printer

Os trabalhadores da empresa Printer estão em greve à porta das instalações. Em causa está a falta de pagamento dos salários do mês de abril e maio. A líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, diz que podem estar em causa crimes como branqueamento de capitais

A eletricidade também foi cortada nas instalações, no dia 23 de abril, e desde então, estes trabalhadores estão impedidos de regressar ao local de trabalho.



O maior acionista da empresa é Álvaro Sobrinho que tem, neste momento, processos em tribunal que determinaram o arresto de contas desta empresa gráfica. Os trabalhadores já entregaram um manifesto no Ministério do Trabalho. mas até agora não obtiveram resposta.