Bernardino Soares afirma que desaire eleitoral não desvia PCP de ideais

Foto: Bernardino Soares@Facebook/DR

O encontro de terça-feira do Comité Central avaliou o pior resultado do partido em legislativas. O PCP fica reduzido a metade dos deputados, seis, e Os Verdes ficam mesmo sem representação parlamentar.



No entender do antigo deputado e autarca Bernardino Soares, a política faz-se de ciclos. Refere que o PCP vai recuperar e a liderança não é tema que se coloque.



Bernardino Soares considera que o partido foi penalizado pelo voto útil

e pela bipolarização da campanha. Mas insiste na ideia de que o PCP fez o que devia e vai continuar a lutar pelas ideias que defende, sem cedência a estratégias eleitoralistas.



Certo é que agora os socialistas têm mãos livres, no entender do antigo deputado comunista, para fazerem o que quiserem.