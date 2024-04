Bloco critica escolhas da saúde, educação e trabalho no novo governo

Foto: António Cotrim - Lusa

Mariana Mortágua critica as escolhas Luís Montenegro e diz que os ministros para as principais áreas só aumentam as preocupações do país. A coordenadora do Bloco de Esquerda diz ainda que há questões que têm de ser resolvidas, nomeadamente a dos professores, forças de seguranças e oficiais de justiça. Mariana Mortágua afirma que essas promessas exigem o acordo dos grupos parlamentares e têm de ser concretizadas de imediato.