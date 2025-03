Bloco de Esquerda "não tem confiança" no Governo

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

"A venda da empresa, e o facto de ter admitido e ter decidido vender a sua empresa, é em si uma confissão das incompatibilidades", afirmou Mariana Mortágua. "Essa foi a única informação que conseguimos retirar".



"O primeiro-ministro perguntou se [os partidos] tinham confiança no Governo. E eu quero dizer claramente: não temos", declarou.



O BE, repetiu, "não tem confiança nos negócios do primeiro-ministro", nem nas explicações, nem na governação.



"Votaremos contra uma moção de confiança", acrescentou. "Não temos confiança num primeiro-ministro que acha que pode chantagear a Assembleia da República e o país, dizendo que prefere uma crise política a prestar esclarecimentos".



"Não temos confiança num primeiro-ministro que foge aos seus deveres, às suas responsabilidades, aos esclarecimentos que tem de dar. A forma que tem de fugir a essas responsabilidades é ameaçar com uma crise política, ameaçar um novo momento de instabilidade".