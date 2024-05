Bloco de Esquerda quer controlo nas rendas e limitar alojamento local e ao turismo

Fabian Figueiredo, líder parlamentar do partido, considera que o programa já apresentado pelo Governo é um passo atrás. Defende que a resposta passa por diminuir o custo da habitação.Fabian Figueiredo, em declarações à Antena 1, admite que as propostas do Bloco de Esquerda seguem uma filosofia diferente da do Governo. Mas garante que o partido vai continuar a levar o tema ao Parlamento, até que o direito à habitação seja uma garantia.