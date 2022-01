Bloco de Esquerda quer manter-se como terceira força política

O que defende o Bloco

Investir no Serviço Nacional de Saúde, descongelar o salário médio, atualização das prestações sociais, combate à crise climática e reverter a lei Cristas, são algumas das propostas que o partido apresenta no seu programa eleitoral.



“Saúde, Salário, Clima”, são as três palavras definidas no programa eleitoral para as eleições de 30 de janeiro onde também é pedido “Razões fortes e compromissos claros”.



Na apresentação do programa, Catarina Martins frisou que o BE defende um aumento do salário mínimo de dez por cento ao ano, a criação de um Serviço Nacional de Cuidados e a criminalização das transferências para offshores.



O programa destaca seis pontos fortes: “Aprender com a crise pandémica e responder pelo país”; “um programa de investimentos para responder à crise climática”; “Uma economia pela igualdade”; “A capacidade estratégica dos serviços públicos”; “Uma sociedade justa, progressiva e inclusiva” e “Garantir lá fora o que queremos cá dentro”.

Consulte aqui o programa eleitoral do Bloco de Esquerda.



No primeiro ponto, o BE quer recuperar os rendimentos do trabalho e combater a precariedade, salvar o SNS, transformar as prestações sociais para combater a pobreza e o preconceito e a criação de um Serviço Nacional de Cuidados.



Nas respostas à crise climática, o partido quer transportes públicos para todos, democratizar a energia, responder às alterações climáticas e à pobreza energética e a adaptação da produção e do território às alterações climáticas.



No ponto C “uma economia pela igualdade”, o BE defende uma resposta de emergência na habitação, medidas fiscais para combater abusos e promover a igualdade, recuperar o controlo de setores lucrativos estratégicos, investimento na coesão territorial, garantir a sustentabilidade das contas públicas e uma democracia contra a corrupção e o crime económico.



O BE propõe ainda a valorização dos serviços públicos, a escola pública como pilar de igualdade, um serviço nacional de justiça, direito à cultura artes e património, ensino superior e investigação científica e serviços públicos junto das comunidades emigrantes.



No ponto E, as propostas passam por um país feminista, não dar tréguas aos preconceitos e à discriminação, os direitos das pessoas com deficiência, democracia com qualidade, desporto como motor da inclusão social e defender o bem-estar animal.



O BE quer ainda uma política europeia para defender o país e uma política externa para defender a democracia e os direitos humanos.



Nas “razões fortes pela transformação do país”, o BE alerta para a crise climática, na habitação, na pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde pressionado pela pandemia de Covid-19, pede a fixação de profissionais de saúde, defende a criação de um Serviço Nacional de Cuidados para os mais idosos e dependentes, a sustentabilidade da escola pública e o fim da precariedade na ciência e na cultura. O combate ao racismo, xenofobia, homofobia e a transfobia, e uma política de migrações solidária são temas que também não são esquecidos. E propõe ainda um novo quadro legal para a criminalização do recurso a offshores.



Na rubrica dos “compromissos claros”, o partido assume quatro objetivos: “impedir a desagregação do Serviço Nacional de Saúde”; “terminar a longa estagnação do salário mínimo em Portugal”; “modernização do sistema de proteção social e a definitiva remoção das penalizações anacrónicas que continuam a ser impostas a um conjunto de reformados pela aplicação do fator de sustentabilidade” e a “concretização da lei do clima”. Os rostos das listas São vários os candidatos às eleições do próximo dia 31 que foram eleitos pela primeira vez em 2009. Legislativas nas quais o partido elegeu 16 deputados, marcaram o Bloco de Esquerda como a quarta força política em Portugal.



Há também algumas caras mais recentes e que chegaram pela primeira vez ao Parlamento em 2015, quando o BE conseguiu a maior votação da sua história, elegendo 19 deputados e tornando-se a terceira força política. O Bloco de Esquerda concorre aos 22 círculos eleitorais do território nacional e emigração. E apresenta como cabeças de lista 11 homens e 11 mulheres.







Catarina Martins é, pela quarta vez consecutiva, a cabeça de lista pelo círculo eleitoral do Porto. A líder bloquista faz parte dos deputados que foram eleitos pela primeira vez nas legislativas de 2009.



Outro dos nomes históricos do partido, José Manuel Pureza volta a concorrer pelo círculo de Coimbra. Tal como a líder bloquista foi eleito pela primeira vez em 2009.



O presidente do grupo parlamentar, Pedro Filipe Soares, que foi eleito duas vezes pelo círculo de Aveiro e duas por Lisboa, é o segundo nome nas listas da capital.



Mas o candidato eleito mais vezes é José Soeiro, o número dois pelo círculo do Porto e que marca presença no Parlamento desde 2005.



Nas caras mais recentes do partido o destaque vai para as irmãs Mortágua. Mariana, que foi eleita pela primeira vez em 2011, volta a concorrer pelo círculo de Lisboa, onde é cabeça de lista. E Joana repete o círculo de Setúbal por onde tem sido eleita desde 2015.

Soluções de governabilidade

O Bloco de Esquerda está disponível para um caminho negociado no pós-eleições, caso o PS vença sem maioria absoluta. Para Catarina Martins, exige-se clareza aos partidos sobre as condições de governabilidade.



“A próxima legislatura tem de ter essa clareza. No Bloco de Esquerda sempre defendemos que era importante haver um acordo de maioria para uma legislatura, que fosse um acordo de Governo, que tivesse etapas, metas, estratégias e objetivos que todo o país percebesse. E isso é preciso agora, e à cabeça é precisa uma reformulação do Serviço Nacional de Saúde, temos lutado muito por isso”, afirmou a coordenadora bloquista em entrevista à Lusa.



Segundo Catarina Martins, “quando não há maioria absoluta, certamente que o caminho há de ser um caminho negociado e há de ter metas e estratégias que ultrapassem as debilidades dos serviços públicos, da escola pública, da justiça, mas também que seja capaz de recompor os salários e os direitos do trabalho em Portugal”.



Na entrevista, a líder bloquista recorda que em 2015 o PS “não queria entender-se com ninguém, queria a maioria absoluta”. E que foi a relação das forças que resultou das eleições que levou António Costa a “um acordo diferente” a famosa "geringonça".



Em 2019 o Partido Socialista voltou a falhar a maioria absoluta e “quis parar o processo de acordos à esquerda e verdadeiramente parou, deixou de dialogar à esquerda e preferiu voltar-se para a direita. Enquanto mantinha a ‘fantasia’ de viabilizar os Orçamentos do Estado à esquerda”.





